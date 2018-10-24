24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:53Güneş 07:18Öğle 12:54İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:38
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.469 -1.28
  • Altın: 228,293 0.57
  • Dolar: 5,7628 0.52
  • Euro: 6,6045 0.33

NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı

»
NASA'nın evrak çantası büyüklüğündeki CubeStat uyduları, 12,8 milyon kilometre mesafeden ilk Mars fotoğrafını çekti.
NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı
NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif misyonu Mars Cube One (MarCO) kapsamında uzaya yolladığı CubeStat uyduları, uzayda çektikleri ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya yolladı.

NASA, "MarCO-A" ve "MarCO-B" adları verilen evrak çantası büyüklüğündeki ikiz uyduların 3 Ekim'de çektiği fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

MarCO-B'nin üzerinde bulunan geniş açı kamera tarafından çekilen fotoğrafta yaklaşık 12,8 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen nokta olarak seçiliyor.

Mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı 
Fotoğraf yeni nesil mini uyduların tespit ettiği ilk Mars imajı oldu.

CubeStat uyduları NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen MarCO misyonu kapsamında 5 Mayıs'ta uzaya yollanmıştı.

mars-001.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladıNASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladıNASA'nın evrak çantası büyüklüğündeki CubeStat uyduları, 12,8 milyon kilometre mesafeden ilk Mars fotoğrafını çekti.
TÜBİTAK'ta yeni dönemTÜBİTAK'ta yeni dönemTÜBİTAK'ın yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Çin uzaya 'yapay Ay' görevi üstlenen uydu gönderecekÇin uzaya 'yapay Ay' görevi üstlenen uydu gönderecekÇin’in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve güneşin ışığını dünyaya yansıtacak bir uydu göndereceği bildirildi.
Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktoraNobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktoraProf. Dr. Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdıHackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdıSosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.
Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağıSonraki hedefimiz insansız savaş uçağıT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "İHA’lar şu ana kadar da 70 bin saatin üzerinde uçuş yaptı. Biz konuşurken 15-20 tanesi havada. İnşallah sonraki hedefimiz de insansız savaş uçağı." dedi.
  • Öğrencilerin yaptığı robot örümcek ilgi görüyor12 Ekim 2018 Cuma 08:01
  • Karekodlu mezar taşı üretti08 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
  • Pille ısı yayan kumaş otomobilleri de ısıtacak03 Ekim 2018 Çarşamba 07:29
  • ASELSAN yaptı! Hedefe ilerliyor01 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
  • 'Siber güvenlikte yerli çözüm üretilmeli'01 Ekim 2018 Pazartesi 09:37
  • YTÜ öğrencileri yerli ve milli projelerini tanıttı28 Eylül 2018 Cuma 09:22
  • Anka 'milli gözle' görecek26 Eylül 2018 Çarşamba 10:51
  • Hayat kurtaran akıllı yatak tescillendi26 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  • İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız24 Eylül 2018 Pazartesi 09:01
  • Instagram'a yeni özellik geldi!21 Eylül 2018 Cuma 15:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri