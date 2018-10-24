24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü

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Eskişehir'de 132 kadın, Cumhuriyet Bayramı için projelendirdikleri 4 bin 356 parçadan örgüden oluşan 100 metrekarelik Büyük Önder Atatürk'ün imzasını 3 ay süren çalışma sonunda tamamladı.
Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü
Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü

Eskişehir'de 132 kadın, bir örgü evinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için projelendirdikleri 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik Büyük Önder Atatürk'ün imza örgüsünü 3 ayda bitirdi.

Önce büyük parçalar halinde yapılacak çalışma şemasını hazırlayan kadınlar, 132 bilek gücünü birleştirerek ortaya çıkarttıkları Atatürk imzasından yapılan örgüyü Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünde Eskişehir'de yapılacak etkinliklerde sergileyecek.

Kahve ve siyah renklerden oluşan ve 4 bin 356 örgü parçanın birleşimiyle tamamlanan Atatürk imzasında, yaşları 18 ile 81 arasında değişen 132 kadın görev yaptı.

"Atatürk'e bağlılığımızı bu şekilde ifade etmek istedik"
Projenin sahibi ve örgü eğitmeni Sema Doyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerinin çalışmayı hayata geçirmeyi çok istedikleri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Doyran, 132 kadın arkadaşıyla çıktığı yolda, sloganlarının "sonsuz bağlılık" olduğunu dile getirerek, "Projemizin amacı cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünde iz bırakabilmek. O kadar titiz çalıştık ki, belki de o 4 bin 356 parçayı iki ile çarpmak gerekiyor. Çünkü en iyisi olsun diye söküp söküp ördüğümüz çok oldu. Atatürk'e bağlılığımızı bu şekilde ifade etmek istedik." dedi.

"En büyük destek eşlerimizden"
Projenin tamamlanması için 3 aydır çalıştıklarını anlatan Doyran, şunları belirtti:

"Kadınlarımız hep gizli kahraman olarak hayatımızda. Çok fazla ön planda olamıyorlar. Biraz da onları ön plana çıkartmak, onların sesini duyurmak için bu işe giriştik. Büyük bir denizde küçük bir damla olabildiysek ne mutlu. Elbette en büyük destek eşlerimizden. Hanımlar da anlatıyor. Akşamları onlar örgü yaparken, eşleri çay servisi yapıyormuş evde. Çocukları 'Anne ödevini yaptın mı? Kaç parça yaptın?' diye soruyormuş. Hatta kursiyerlerimizin eşlerinden bazıları bana gelip de 'Bizim yardımcı olacağımız bir iş var mı?' diye sordular. İnşallah ördüğümüz bu imza güzel bir yerde değerlendirilir."

Projede yer alan 81 yaşındaki Gülümser Ürün, 3 yıldır örgü kurslarına katıldığını dile getirerek, "Eşim sağolsun her yere arabayla götürüp getiriyor beni. O da 84 yaşında. Her konuda beni destekler. İmza projesini duyunca heyecanladım. Tansiyonum çıktı. Çok sevindim. Bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Herkes Nene Hatun"
Proje çalışanlarından 24 yaşındaki Büşra Sipahioğlu da çalışmaya katılanların birçoğunun emekli kadınlar olduğunu aktararak, "Çok enerjikler. Her ilmekte ayrı bir muhabbet ve ayrı bir sevgi var. Ben de onlarla örünce daha bir zevkli oluyor. Grubumuz muhteşem. Konu Atatürk'ün imzası olunca yaşam enerjisi yükseldi. Herkes 'Bugünlere Atatürk sayesinde geldik.' diyerek Nene Hatun azmiyle çalışıyor." diye konuştu.

100 metrekarelik Atatürk imzası, 28 Ekim'de Tepebaşı Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

 

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