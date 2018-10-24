24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor

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Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor
Kişiliği, duruşu ve hayatıyla genç nesillere örnek olan Hatice Nermin Erbakan, vefatının 13’üncü sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor…
Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor

Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın eşi Hatice Nermin Erbakan’ın vefatının yıldönümü. 2005 yılında rahmet-i Rahman’a kavuşan Hatice Nermin Erbakan’ın vefatının bu yıl 13’üncü sene-i devriyesi.

EŞİNE HEP DESTEK OLDU

Milli gazetenin haberine göre, zorluklara karşı sabrıyla, hak ile hakikatin yanındaki duruşuyla da her daim minnetle anılan Nermin Erbakan, ömrü boyunca büyük zorluklar ve sıkıntılarla da mücadele etti. Eşi Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın zorlu siyasi yılları boyunca yaşanan sıkıntılarda her daim yanında olan Nermin Erbakan, son nefesine kadar bu desteğini sürdürdü. 1970’li yıllarda eşine yardımcı ola Nermin Erbakan, 12 Eylül darbesinden sonra da yaşanan zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Erbakan, 28 Şubat sürecinde de her daim eşinin yanında durarak, ona en büyük desteği vermişti.

YARDIMSEVER BİR HANIMEFENDİYDİ
Zorlukların üstesinden gelmeyi bilen Nermin Erbakan’ın örnek kişiliği de her daim takdir edilmişti. Karakterindeki güzel hasletleriyle büyük işlere imza atan Nermin Erbakan, fakir fukarayı hiç mi hiç yalnız bırakmazdı. Başta Ankara olmak üzere şehir dışından gelen mazlumlara ve garibanlara kucak açan Nermin Erbakan, ihtiyaç sahiplerini gözetir, yardımlarını da her daim gizli yapardı.

NECMETTİN ERBAKAN: BİR ALLAH DOSTUYDU
Necmettin Erbakan, eşinin vefatından bir yıl sonra televizyon programında Nermin Hanım ile ilgili konuşmuştu. Erbakan, Nermin Hanım’ın bir Allah dostu olduğunu söyleyerek, “Söylediklerinin hepsi gerçeklerin ta kendisidir. Allah bana nasip etti ve 40 seneye yakın bu muhterem insanla birlikte oldum. Ne kadar mükemmel bir insan olduğunu beraberken hissedebilmiş değilim. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Önce şunu belirteyim ki, önce şuurlu bir Müslüman 4 şeyi ile ölçülür. Birincisi temizlik, ikincisi güzel ahlak, üçüncüsü ibadetlerini yerine getirmesi, dördüncüsü de cihat etmesi” cümleleriyle eşini anlatmıştı.

KİŞİLİĞİ GENÇLERE ÖRNEK OLDU
Vefatının 13’üncü yıldönümünde rahmet ve minnetle anılan Hatice Nermin Erbakan, ömrü boyunca hep örnek bir kişilik oldu. İslami kurallara olan bağlılığı, karakteri ve eşine olan desteğiyle her daim övgülere mazhar olan Nermin Erbakan, genç nesillere örnek bir hayat bıraktı.

 

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