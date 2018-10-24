MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen MAK Danışmanlık anket şirketine göre, MHP hiçbir yerde birinci parti değil.

İttifak kararının ardından ilk anketçi yorumu: "Adana, Mersin gibi şehirlerde MHP hiçbir yerde tek başına birinci parti değil."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında yerel seçimlerde ittifak olamayacağını, bütün şehirlerde aday çıkararak tek başlarına yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Bu kararın ardından MHP'nin yerel seçimlerde kaç belediyeyi kazanacağı merak ediliyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin Yeniçağ Gazetesi'nden Ahmet Takan'a değerlendirmelerde bulundu.

OYLARI TEK BAŞINA BİR YERDE TOPLAYAMIYOR

Mehmet Ali Kulak'a göre MHP oylarını tek başına bir yerde toplayamadığı için hiçbir yerde birinci parti değil.

HİÇBİR YERDE BİRİNCİ PARTİ DEĞİL

MHP'nin oy oranının Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman 9'larda olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulak, "Bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir." dedi.

MHP'nin AK Parti bize muhtaç görüşünde olduğunu belirten Kulat, "Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" dedi.