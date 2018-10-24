24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik

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Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı
Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik

Bundan 5 gün önce evinde düşerek talihsiz bir kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Hastanede kardeşinin yanından ayrılmayan Mustafa Erbil'in oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası için dua istemişti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Mehmet Ali Erbil'in 16 yıl önce ortaya çıkan 'kaçış sendromu' hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu an için bir şey söyleyemiyoruz, beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim" dedi.

 

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