24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!

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Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulakları ile ayaklarını keserek, telef ettikleri kediyi parka bıraktı.
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü! Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakini Tuncay Vurgun, işe giderken, parkta kedi ölüsü gördü.

Hayvanın kulakları ile ayaklarının kesilip, çevreye atıldığını fark eden Vurgun, belediye görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, kediyi ve hayvana ait parçaları parktan alarak, götürdü. Kediyi işkence yaparak, telef edenlerin yakalanıp, cezalandırılmasını isteyen Tuncay Vurgun, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Evimin karşısında bulunan parkta ölmüş kedi buldum. Kedinin kesilen ayakları ve kulakları da etraftaydı" dedi.

 

Kediyi işkence yaparak, telef eden kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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