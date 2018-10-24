24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Türkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyor

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Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyor
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde Türkiye-Azerbaycan ticaretinde Türkiye-Azerbaycan ticaretinde


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Azerbaycan Sahipkarlar Teşkilatı (ASK) tarafından "Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğinde yeni ufuklar" isimli sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış toplantısına Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomi Politikaları Komite Başkanı Prof. Dr. Ziyad Semedzade, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ahmet İncekara, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

Seferov, 19 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan Star Rafinerisi'nin hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye ekonomik açıdan önemli bir fayda sağlayacağını belirtti.

İki ülke arasında ticaret hacminin istikrarlı şekilde geliştiğini belirten Seferov, "2017'de ticaret hacmi yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolar rakamına ulaştı. Hem ihracatta hem de ithalatta büyüme gözlemliyoruz. İhracatımız yüzde 18, ithalatımız ise yüzde 25 oranında arttı." bilgisini verdi.

En büyük yatırımcı Türkiye

Azerbaycan'ın petrol dışı ekonomisinde en büyük yatırımcının Türkiye olduğunu vurgulayan Seferov, "Azerbaycan bugüne kadar Türkiye'ye 14.5 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye de Azerbaycan'a 11.8 milyar dolar yatırım sağladı. Azerbaycan'da 3 bin 400 Türk şirketi, Türkiye'de ise yaklaşık 2 bin 400 Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri devletin ihale ettiği projelerde geniş katılım sağlıyor. Bu projelerin değeri 15 milyar dolardır." dedi.

Büyükelçi Özoral, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'nın parlayan yıldızı olduğunu, ekonomik başarılarını her geçen gün arttığını söyleyerek, "Bizler el ele verdikçe her zaman daha büyük işler başarabiliriz. Türkiye olarak petrol dışı sahalarda Azerbaycan'a en fazla yatırım sağlayan ülkeyiz. Petrol sektöründe de en fazla yatırımı yapan ülkeler arasındayız. Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomi Politikaları Komite Başkanı Prof. Dr.Semedzade Azerbaycan özel sektörünün gelişmesinde Türk işadamlarının büyük katkı sağladığını bildirdi. Ekonomik ilişkilerin geliştiğini söyleyen Semedzade, elde edilen rakamların iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını, ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.

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