25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
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Faiz için kritik gün!

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Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.71 TL'den başladı. Küresel piyasalar ve Cumhur İttifakı açıklamalarıyla salı sert dalgalanan dolar/TL dün 5.68'e kadar gerilemişti
Faiz için kritik gün!
Faiz için kritik gün! Faiz için kritik gün! Faiz için kritik gün!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

İTTİFAK AÇIKLAMASIYLA SERT DALGALANDI

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün 
boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve  5.68'e kadar geriledi.

 

BRUNSON DAVASI SONRASI 5.52 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

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