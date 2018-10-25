Evin altında 40 ton altın!

Aydın Koçarlı'nın Çeşme mahallesindeki evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddia edilen Ünlü ailesi, definecilerin gelip kazı yapmasından korkuyor.

Aydın'da oturdukları evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddiasıyla gündeme gelen Ünlü ailesi, artık huzurla uyuyamaz hale geldi. Haberin çıkmasından sonra definecilerin gelip kazı yapmasından korkan aile, ayrıca akrabalarının ve köylülerin alay konusu oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çeşme mahallesinde oturan Bayram Ali Ünlü vefat edince oturduğu ev çocuklarına miras kaldı. Asırlar önce dönemin kadısının oturduğu ev, gelini Hayriye Ünlü tarafından kullanılmaya başlandı. Eve 500 bin lira fiyat veren definecilerin teklifi üzerine durumdan şüphelenen Ünlü'nün oğlu Şendil Ünlü, durumu jandarmaya bildirdi.



Yapılan ilk incelemede asırlardır adından söz edilen 3 metre uzunluğundaki 'dikilitaş' da evin altındaki ahırda çıktı.

İnsan gücüyle hareket ettirilmesi mümkün olmayan taşın altında 40 ton altın olduğu iddiası, Ünlü ailesinin başına dert oldu. Altın iddiasının gündeme geldiği ilk günden itibaren huzursuz olan Ünlü ailesi, yaklaşık bir haftadır uyuyamaz hale geldi. Haberin çıkmasının ardından definecilerin kazı yapmasından korkan aile, ayrıca akraba ve köylülerin adeta alay konusu haline geldi. Altın iddiasının başlarına dert olduğunu kaydeden Hayriye Ünlü, açıklamalarda bulundu.

Evlerinde altın olmadığını kaydeden Ünlü, "Ahırda onlarca yıldır bu dikilitaş duruyor. Biz evimizde altın olduğunu düşünmüyoruz. Bu dikilitaşın altında ise tünel olduğu konuşuluyor. Altın iddiaları yüzünden definecilerin evimize gelerek kazı yapmasından korkuyoruz. Bazı akrabalarımız ve köylülerimiz bizi arayarak, 'Televizyon alır mısın, kredi kartımızın borcunu öder misin' diyorlar. Devletten yardım istiyoruz. Bir an önce gelip dikilitaşın altını kazsınlar, altın olup olmadığını kontrol etsinler. Bizi şüpheden kurtarsınlar" dedi.

CAMİ İNŞAATINDA ALTIN BULUNMUŞ!

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Niyazi Bulut ise cami temelinin yapıldığı esnada işçilerin altın bulduğu yönünde köyde söylentiler çıktığını kaydederek, "Mahallemizdeki bu iddiaya göre, caminin inşaatında çalışan işçiler, 7 teneke altın buluyor. Bir tenekesini alıp kaçıyorlar" dedi.

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