25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:54Güneş 07:19Öğle 12:54İkindi 15:48Akşam 18:17Yatsı 19:37
    • 16°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.313 -0.41
  • Altın: 225,899 -0.15
  • Dolar: 5,6949 0.35
  • Euro: 6,4953 0.45

Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacak

»
Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacak
Ege Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı.
Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacak Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacak Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacak

Ege Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı. Türk kıyılarına en hızlı dönüşü mega yatların yaptığı, yat ve marina sektöründe kötü günlerin geride bırakıldığı ifade edildi.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, marina ve yat sektörünün Türkiye’nin turizmi için önem taşıdığını, sektörün daha ileri gitmesine katkıda bulunmak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, Türkiye’nin turizm gelirlerinin yüzde 20’sinden fazlasını deniz turizminden elde ettiğini kaydederek, “Mavi yolculuk bir Türk markasıdır. Yat ve marina sektörümüz deniz turizminin vitrinidir. Dolayısıyla deniz turizminin her dalı gibi desteklenmeyi hak ediyor” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacakTürkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacakEge Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı.
Bir destek de tohumculardan geldi!Bir destek de tohumculardan geldi!Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), bağlı alt birlikleri ve üyelerinin desteğiyle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında farklı oranlarda indirim yapma kararı aldı.
Petrolün varili 75,76 dolarPetrolün varili 75,76 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,76 dolardan işlem görüyor.
Sektörel güven endeksleri azaldıSektörel güven endeksleri azaldıEkim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 azaldı.
Faiz için kritik gün!Faiz için kritik gün!Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.71 TL'den başladı. Küresel piyasalar ve Cumhur İttifakı açıklamalarıyla salı sert dalgalanan dolar/TL dün 5.68'e kadar gerilemişti
Türkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyorTürkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyorAzerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 12 artarak 2.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
  • Bakan Varank: Mobilya sektörü başarı hikayesi yazdı24 Ekim 2018 Çarşamba 09:20
  • Bahçeli konuştu dolar yükseldi23 Ekim 2018 Salı 12:52
  • Zorunlu değildi! O parayı ödeyenlere müjde23 Ekim 2018 Salı 09:19
  • O bölgeye talih kuşu kondu!23 Ekim 2018 Salı 07:56
  • On binlerce kişiye müjde!23 Ekim 2018 Salı 07:22
  • 2B'den 3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor22 Ekim 2018 Pazartesi 07:39
  • Memura mesai zammı!21 Ekim 2018 Pazar 09:27
  • Taşıt alımları yarıya iniyor20 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
  • Emekliye 674 TL20 Ekim 2018 Cumartesi 08:45
  • 6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı20 Ekim 2018 Cumartesi 08:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri