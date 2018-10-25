Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası merakla beklenen faiz kararı açıklandı. PPK ekim ayı toplantısından faizlerin sabit bırakılması yönünde karar çıktı.

Merkez Bankası son toplantısında faizleri 625 baz puan artırarak yüzde 17,75 seviyesinden yüzde 24’e çekmişti.

KARAR SONRASI DOLAR HAREKETLENDİ

Piyasaların da merakla beklediği karar sonrası dolar da hareketlilik yaşanmaya başladı. Karar öncesi 5.67 seviyesinde olan dolar 5.71 seviyesini kadar yükseldi. Dolar daha sonra düşüşe geçerek 5.65 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.