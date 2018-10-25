25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:54Güneş 07:19Öğle 12:54İkindi 15:48Akşam 18:17Yatsı 19:37
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 93.149 0.49
  • Altın: 223,272 -1.32
  • Dolar: 5,6347 -0.71
  • Euro: 6,4311 -0.54

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

»
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası merakla beklenen faiz kararı açıklandı. PPK ekim ayı toplantısından faizlerin sabit bırakılması yönünde karar çıktı.

Merkez Bankası son toplantısında faizleri 625 baz puan artırarak yüzde 17,75 seviyesinden yüzde 24’e çekmişti.

 

KARAR SONRASI DOLAR HAREKETLENDİ

Piyasaların da merakla beklediği karar sonrası dolar da hareketlilik yaşanmaya başladı. Karar öncesi 5.67 seviyesinde olan dolar 5.71 seviyesini kadar yükseldi. Dolar daha sonra düşüşe geçerek 5.65 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Türkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacakTürkiye'ye geri dönüyorlar! Para yağacakEge Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği ‘Denizcilik Sektörü-Yatçılık ve Marina Sektörü’ toplantısında, Avrupa’daki yatların Türk marinalarına geri dönmeye başladığı açıklandı.
Bir destek de tohumculardan geldi!Bir destek de tohumculardan geldi!Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), bağlı alt birlikleri ve üyelerinin desteğiyle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında farklı oranlarda indirim yapma kararı aldı.
Petrolün varili 75,76 dolarPetrolün varili 75,76 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,76 dolardan işlem görüyor.
Sektörel güven endeksleri azaldıSektörel güven endeksleri azaldıEkim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 azaldı.
Faiz için kritik gün!Faiz için kritik gün!Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.71 TL'den başladı. Küresel piyasalar ve Cumhur İttifakı açıklamalarıyla salı sert dalgalanan dolar/TL dün 5.68'e kadar gerilemişti
  • Türkiye-Azerbaycan ticaretinde "ufuk" genişliyor24 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
  • Bakan Varank: Mobilya sektörü başarı hikayesi yazdı24 Ekim 2018 Çarşamba 09:20
  • Bahçeli konuştu dolar yükseldi23 Ekim 2018 Salı 12:52
  • Zorunlu değildi! O parayı ödeyenlere müjde23 Ekim 2018 Salı 09:19
  • O bölgeye talih kuşu kondu!23 Ekim 2018 Salı 07:56
  • On binlerce kişiye müjde!23 Ekim 2018 Salı 07:22
  • 2B'den 3 yılda yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor22 Ekim 2018 Pazartesi 07:39
  • Memura mesai zammı!21 Ekim 2018 Pazar 09:27
  • Taşıt alımları yarıya iniyor20 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
  • Emekliye 674 TL20 Ekim 2018 Cumartesi 08:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri