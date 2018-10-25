25 Ekim 2018 Perşembe10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:54Güneş 07:19Öğle 12:54İkindi 15:48Akşam 18:17Yatsı 19:37
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 93.149 0.49
  • Altın: 223,272 -1.32
  • Dolar: 5,6347 -0.71
  • Euro: 6,4311 -0.54

Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu

»
Bartın'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.
Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu
Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu

Bartın Amasra'da, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar, liman içine kadar geldi.

Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise cep telefonlarının kameralarıyla selfie çekti. Hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi büyük limana getirildi.

Amasra Belediyesi'nce anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

TURİSTLERİN 3 METRE DALGADA TEHLİKELİ EĞLENCESİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle kabaran dalgalar turistlerin eğlencesi oldu.  Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine sebep oldu.

3-017.jpeg

Sezonun son günlerini yaşayan sahillerde daha çok güneşlenmeyi tercih eden turistler, zaman zaman yüksekliği 3 metreyi bulup sahile vuran dalgaları da kaçırmadı. İncekum plajında dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Zaman zaman bir anda gelen dalgalar arasında zor anlar yaşayan turistler, her şeye rağmen dalgalı denizin tadını çıkarmaya çalıştı. Denize girmeye cesaret edemeyenler ise puslu ve kapalı havada kumlarda yürümeyi tercih etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştuBelediye anons yaptı! Duyan görmeye koştuBartın'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.
Evin altında 40 ton altın!Evin altında 40 ton altın!Aydın Koçarlı'nın Çeşme mahallesindeki evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddia edilen Ünlü ailesi, definecilerin gelip kazı yapmasından korkuyor.
Kırşehir'de köpek dehşetiKırşehir'de köpek dehşetiKırşehir'de köpek dehşeti
Avcılar'da insanlık dışı olay!Avcılar'da insanlık dışı olay!İstanbul Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin boynundan ipe astıkları yavru kedi, şans eseri kurtarıldı.
Bu elma görenleri hayrete düşürüyorBu elma görenleri hayrete düşürüyorIsparta'da üretilen elmalar görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin elmasıyla meşhur Gelendost ilçesinde bu yıl üretilen elmalardan biri 720 gram geldi.
Rize'de 'pes' dedirten önlemRize'de 'pes' dedirten önlemRize’nin İyidere ilçesinde 4 kişinin çıktıkları çatının tamiri için aldıkları güvenlik önlemi pes dedirtti.
  • İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı21 Ekim 2018 Pazar 22:34
  • Asi Nehri'nde kayık alabora oldu: 1 kayıp21 Ekim 2018 Pazar 22:33
  • Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi21 Ekim 2018 Pazar 22:31
  • Yıllardır iddia ediliyordu gerçek çıktı20 Ekim 2018 Cumartesi 10:10
  • Feci ölüm! Ok gibi saplandı20 Ekim 2018 Cumartesi 10:01
  • Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var19 Ekim 2018 Cuma 12:14
  • Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!18 Ekim 2018 Perşembe 13:00
  • THY'den 60 yıl sonra bir ilk!17 Ekim 2018 Çarşamba 11:37
  • Annesini döven babasını tüfekle yaraladı17 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
  • Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet!16 Ekim 2018 Salı 07:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri