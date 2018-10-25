Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.

Bartın Amasra'da, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar, liman içine kadar geldi.

Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise cep telefonlarının kameralarıyla selfie çekti. Hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi büyük limana getirildi.

Amasra Belediyesi'nce anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

TURİSTLERİN 3 METRE DALGADA TEHLİKELİ EĞLENCESİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle kabaran dalgalar turistlerin eğlencesi oldu. Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine sebep oldu.





Sezonun son günlerini yaşayan sahillerde daha çok güneşlenmeyi tercih eden turistler, zaman zaman yüksekliği 3 metreyi bulup sahile vuran dalgaları da kaçırmadı. İncekum plajında dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Zaman zaman bir anda gelen dalgalar arasında zor anlar yaşayan turistler, her şeye rağmen dalgalı denizin tadını çıkarmaya çalıştı. Denize girmeye cesaret edemeyenler ise puslu ve kapalı havada kumlarda yürümeyi tercih etti.