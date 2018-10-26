26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

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Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi için karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.
Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, havanın sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını bildirdi.

Açıklamada hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşmesi beklenilen bölgede, söz konusu yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devam sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

 

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