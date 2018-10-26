26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Mütevazı, adil, ehliyetli, liyakatli, sadakatli... Bu 5 vasıf sahibi belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını halkın karşısına çıkaracağız." dedi.
Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı
Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adana'da "seçim startını" verdiklerini söyledi.

AK Parti'nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu belirten Kurtulmuş, başörtüsü konusunda da büyük bir reform yaptıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, kalkınmacı bir partiye sahip olduklarının altını çizerek gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Partilerinin özelliklerinden bahseden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"AK Parti sadece bir bölgenin, şu sınıfın ya da bu sınıfın, Karadeniz'in, Doğu'nun, Batı'nın Akdeniz'in partisi değildir. AK Parti bütün Türkiye'nin partisidir. AK Parti Türk'ün, Zaza'nın, Kürt'ün, Arap'ın, Acem'in, Sünni'nin, Fellah'ın partisidir. Bizim kitabımızda insanları etnik kökenine göre ayırmak yok. Lugatımızda ayrımcılık, insanları sınıflandırmak, 'şu ırktandır bu ırktandır' diyenlerin arasında ayrımcılıklara yer açmak yok. 'Şu mezheptendir bu mezheptendir' diye insanları ayırmak yok."

Partilerini aynı zamanda "bir dünya partisi" diye tanımlayan Kurtulmuş, dünyanın her yerindeki mazlumların duasının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olduğunu belirtti.

Aday belirleme çalışmaları
Kurtulmuş, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak belediye başkan adaylarını belirleme konusunda partilerinin çeşitli kriterleri göz önüne aldığını dile getirdi.

Adaylarında aradıkları vasıfları, "Mütevazılık, adaletli olmaları, ehliyet, liyakat ve sadakat sahibi olmaları." şeklinde sıralayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Adaylarımız milletin tamamına sadık olacak. Sadakati millete olanlarla yol yürüyeceğiz. Mütevazı, adil, ehliyetli, liyakatli, sadakatli... Bu 5 vasıf sahibi belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını halkın karşısına çıkaracağız. Öyle bir liste hazırlayacağız ki Adana'daki herkesin 'Vallahi helal olsun bu AK Parti'ye, Türkiye'yi neden bu kadar rahat yönettiklerini anlıyoruz.' dedikleri bir liste ortaya çıkaracağız."

"Adana ve ilçelerini 'Ak belediyecilik' hizmetleriyle buluşturucağız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Adana'nın enerjisiyle, samimiyetiyle, muhabbetleriyle bugün bir kez daha hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bugün görülen tablodan büyük Adana AK Parti ailesi olarak 2019 mart yerel seçimlerine hazır olduklarının anlaşıldığını ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İnşallah teşkilatlarımızla birlikte inançla, azimle, kararlılıkla, var gücümüzle çalışarak hem Adana Büyükşehir Belediyesini hem de 15 ilçemizi 'Ak belediyecilik' hizmetleriyle buluşturacağız. Adana'ya sevdalıyız. Bugün bu salonda AK Parti Adana ailesinin dünü ve bugünü var. İnşallah dünü ve bugünü birlik ve beraberlik içerisinde, el ele, kol kola, dayanışmayla, var gücüyle çalışarak bu hedefe ulaşacak diye inanıyorum. Adana'nın AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu kadrolar 24 Haziran'da tarih yazdılar. Adanın sıcağında ramazan ayında hanımlarımız evlerinde bir akşam iftar sofrası kurmadan kapı kapı gezdiler. Gençlerimizin enerjisi ortada. Enerjileriyle, azimleriyle bizlere güç verdiler. Bu güç sayesinde bugüne kadar aldığımız en yüksek oyu aldık. AK Parti Adana olarak iki önemli başarıya imza attık. Birincisi ilk defa geriden gelen partilerle aramızdaki oy farkını bu kadar açtık. İkinci partiyle aramızda şu anda 9 puanlık bir fark var. Diğer önemli başarımız AK Partimizin Türkiye genelinde almış olduğu oy oranıyla Adana'da aldığı oy oranı arasındaki farkı, makası ilk defa bu kadar kapattık. Ben bu sonuçların inşallah mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere çok büyük etkisi olacağına inanıyorum. Adana hazır, teşkilatlarımız hazır, sizlerin bizlere vermiş olduğu destekle bugün bismillah diyerek inşallah tekrardan yollara revan olacağız ve var gücümüzle çalışacağız."

Adana'da yerel seçimler için bugün itibarıyla yerel seçim startını vereceklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz ve en çok istediği Adana'yı inşallah bu dönemde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘AK kadrolar’ olarak kazanacağız diyorum." dedi. 

 

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