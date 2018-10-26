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Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek

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Vücutlarında daha fazla hücre bulunduğundan uzun insanların kanser olma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.
Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek
Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek

Vücutlarında daha fazla hücre bulunduğundan uzun insanların kanser olma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

CNN International'ın haberine göre, California Riverside Üniversitesinden Biyoloji Profesörü Leonard Nunney'in yaptığı araştırma, ortalama boydan her 10 santimetre uzunluğun, kişinin kansere yakalanma olasılığını yüzde 10 oranında artırdığını ortaya koydu.

Kadınlar için ortalama boyun 162, erkekler için 175 santimetre olarak tanımlandığı araştırmada, bunun nedeni olarak, uzunların vücutlarında mutasyona uğrayabilecek ve kansere yol açabilecek daha fazla hücreye sahip olmaları gösterildi.

Nunney, araştırma çerçevesinde kadın ve erkekler için 10 binden fazla vakayı içeren bir dizi veriyi inceleyerek test edilen 23 kanser türünden 18'inde, kişinin vücudundaki hücre sayısıyla kansere yakalanma riski arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Araştırmada ayrıca uzun kadınlar için kansere yakalanma olasılığının (yüzde 12) erkeklerden (yüzde 9) daha yüksek olduğuna, uzunluk ve kanser arasındaki bağın en çok kolon, böbrek ve lenf kanserlerinde görüldüğüne dikkat çekildi.

Bulguların, uzun boyun, pıhtı, kalp rahatsızlığı ve diyabet dahil çeşitli sağlık sorunları riskini arttırabileceğine ilişkin daha önce yapılan araştırmayla tutarlılık gösterdiği ifade edildi.

 

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