26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı

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TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı

İstanbul'da Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı. 

Kaza, 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Perçin yere yığıldı. Perçin’e çarpan otomobil daha sonra personel taşıyan servis aracına çarptı. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra kaza yerinden kaçtı.

KAÇAN OTOMOBİLİN BULUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı. 

 

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