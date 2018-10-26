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Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

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Eşi Mesut Gürleyik'i terk edip yasak aşkı Cemil Arslan'la kaçan, ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğu öğrenilen Gülcan'ın 3 aylık çocuğunun kimden olduğu ortaya çıktı.
Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı
Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Türkiye günlerdir resmi nikahlı eşi Mesut Gürleyik'i bırakıp yasak aşkı Cemil Arslan ile kaçan, ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğunu öğrenilen Gülcan Gürleyik'i konuşuyor. 

Gülcan'ın üç aylık kızının kimden olduğunu bulmak için DNA sonucunun açıklanması bekleniyordu. Ve tüm gerçekler ortaya çıktı....

EŞİNİ BAŞKA BİR EVE GİRERKEN GÖRDÜ

Televizyon programına çıkan Mesut Gürleyik, 1,5 yıllık eşi Gülcan Gürleyik'in evi terk ettiğini ve o zaman Gülcan'ın başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğini anlattı.

Mesut, bir gün Gülcan'ı takip ettiğini ve eşini bir eve girerken gördüğünü söyledi. Kapıyı çaldığında evin Cemil Arslan diye birisine ait olduğunu ve eşiyle konuştuğunda Gülcan'ın, çocuğun Cemil'den olduğunu söylediğini ileri sürdü.

"ÇOCUĞUM CEMİL'DEN, DNA TESTİ YAPILABİLİR"

Ardından programa telefonla yayına bağlanan Gülcan Gürleyik, "Benim bir ailem var. Cemil Arslan... Ben onunla evliyim. Kimse burada beni zorla tutmuyor. Çocuğum Cemil Arslan'dan, DNA testi yapılabilir" dedi.

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Gülcan Gürleyik'in bir de Mesut Gürleyik ile evlenene kadar Davut isimli biriyle daha beraber olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaları duyan Gülcan'ın babası, kızını evlatlıktan reddetti.

18 GÜN SONRA KAVUŞTU

Minik kızın, kendi çocuğu olduğunu söyleyen Mesut Gürleyik, DNA sonuçları yapılması için stüdyoya getirilen kızına 18 gün sonra kavuştu. Testin yapılmasının ardından da tüm gerçekler ortaya çıktı.

ÇOCUK MESUT'TAN

Tüm Türkiye nefeslerini tutup Gülcan'ın çocuğu kimden sorusunun yanıtını merak ederken önceki gün erkana gelen programda Esra Erol, DNA sonuçlarını açıkladı ve çocuğun Mesut'tan olduğu ortaya çıktı.

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