26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:20Öğle 12:54İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 93.068 -0.73
  • Altın: 224,155 0.42
  • Dolar: 5,6272 0.03
  • Euro: 6,3969 -0.01

Engelli kızının eli ayağı oldu

»
Engelli kızının eli ayağı oldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Hatice Aykut, doğuştan bedensel engelli olan 8 yaşındaki kızı Halime'yi her gün sırtında okula götürüp getiriyor.
Engelli kızının eli ayağı oldu Engelli kızının eli ayağı oldu Engelli kızının eli ayağı oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi, 7 çocuk annesi Hatice Aykut, doğuştan bedensel engelli 8 yaşındaki kızı Halime'yi okula götürmek için her gün sırtında taşıyor.

Kırsal Yukarı Deren Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Ahmet ve Hatice Aykut çiftçinin altıncı çocukları olan Halime, bedensel engelli olarak doğdu.

Bacakları tutmayan ve ellerini tam olarak kullanamayan çocuklarının sağlığına kavuşması için mücadele eden Aykut ailesi, yetkililerin desteğiyle kızlarının ameliyat olmasını sağladı. Geçirdiği operasyonlara rağmen şifa bulamayan kızları için fedakarlıktan vazgeçmeyen aile, Halime'nin geçen yıl okula başlamasının buruk sevincini yaşadı.

Evladına bir bebek gibi bakan anne Hatice Aykut, titizlikle hazırladığı kızını sırtında taşıyarak her gün evlerine yaklaşık 700 metre mesafedeki okula bırakıyor. Fedakar anne, öğretmenlerinin yakından ilgilendiği kızını okul çıkışında da aynı şekilde evine getiriyor.

 

"Onunla ilgilenmek zor gelmiyor"
Hatice Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır mevsimlik tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, buna rağmen en büyük sıkıntılarının, kızının engeli olduğunu ifade etti.

Halime'nin okula başlamasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Aykut, eşinin tarlada çalıştığını, bu nedenle de kızını genellikle kendisinin okula götürüp getirdiğini aktardı.

Evladının mutluluğu için çabaladığını vurgulayan fedakar anne, şunları kaydetti:

"Hem tarlada çalışıyorum hem de evin işlerini yapıyorum. Diğer çocuklar çok şükür sağlam, sadece Halime bu şekilde. Bacakları tutmuyor, vücudunu tam olarak kullanamıyor. O yüzden onunla ayrıca ilgileniyorum. Evdeyken sürekli yanımda. Geçen yıl okula başladı, maşallah dersleri iyi. Eşim genellikle çalıştığı için kızımı öğlen okula ben götürüyorum, ders bittiğinde de gidip getiriyorum. Teneffüslerde ise ablası ve öğretmenleri ilgileniyor. Bir anne için çocukları her şeyden değerli ama Halime benim için çok daha kıymetli. Onunla ilgilenmek bana zor gelmiyor. İnşallah kızım okuyacak ve güzel yerlere gelecek. Rabbimden en büyük duam budur."

Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan ise Aykut ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını ve engelli kızlarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Engelli kızının eli ayağı olduEngelli kızının eli ayağı olduŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Hatice Aykut, doğuştan bedensel engelli olan 8 yaşındaki kızı Halime'yi her gün sırtında okula götürüp getiriyor.
Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktıGülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktıEşi Mesut Gürleyik'i terk edip yasak aşkı Cemil Arslan'la kaçan, ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğu öğrenilen Gülcan'ın 3 aylık çocuğunun kimden olduğu ortaya çıktı.
TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtıTEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtıHaramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.
Ankara Bağlum'da lezzetli su kuyruğuAnkara Bağlum'da lezzetli su kuyruğuAnkara Bağlum'da lezzetli su kuyruğu
Balıkesir'de 102 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir'de 102 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Trafik cezalarını artıran kanun yürürlükteTrafik cezalarını artıran kanun yürürlükteKarayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • İnşaat alanındaki kalıntı 'imparatorluk salonu' çıktı26 Ekim 2018 Cuma 07:28
  • Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı26 Ekim 2018 Cuma 07:25
  • Gerçek ayakkabı boyacıları çok dertli25 Ekim 2018 Perşembe 11:30
  • Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı24 Ekim 2018 Çarşamba 13:24
  • Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!24 Ekim 2018 Çarşamba 12:58
  • Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik24 Ekim 2018 Çarşamba 10:28
  • Nermin Erbakan RAHMETLE anılıyor24 Ekim 2018 Çarşamba 10:08
  • Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı24 Ekim 2018 Çarşamba 09:55
  • Kadınlar 100 metrekare Atatürk imzası ördü24 Ekim 2018 Çarşamba 09:50
  • 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'24 Ekim 2018 Çarşamba 09:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri