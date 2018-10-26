Engelli kızının eli ayağı oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi, 7 çocuk annesi Hatice Aykut, doğuştan bedensel engelli 8 yaşındaki kızı Halime'yi okula götürmek için her gün sırtında taşıyor.

Kırsal Yukarı Deren Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Ahmet ve Hatice Aykut çiftçinin altıncı çocukları olan Halime, bedensel engelli olarak doğdu.

Bacakları tutmayan ve ellerini tam olarak kullanamayan çocuklarının sağlığına kavuşması için mücadele eden Aykut ailesi, yetkililerin desteğiyle kızlarının ameliyat olmasını sağladı. Geçirdiği operasyonlara rağmen şifa bulamayan kızları için fedakarlıktan vazgeçmeyen aile, Halime'nin geçen yıl okula başlamasının buruk sevincini yaşadı.

Evladına bir bebek gibi bakan anne Hatice Aykut, titizlikle hazırladığı kızını sırtında taşıyarak her gün evlerine yaklaşık 700 metre mesafedeki okula bırakıyor. Fedakar anne, öğretmenlerinin yakından ilgilendiği kızını okul çıkışında da aynı şekilde evine getiriyor.

"Onunla ilgilenmek zor gelmiyor"

Hatice Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır mevsimlik tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, buna rağmen en büyük sıkıntılarının, kızının engeli olduğunu ifade etti.

Halime'nin okula başlamasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Aykut, eşinin tarlada çalıştığını, bu nedenle de kızını genellikle kendisinin okula götürüp getirdiğini aktardı.

Evladının mutluluğu için çabaladığını vurgulayan fedakar anne, şunları kaydetti:

"Hem tarlada çalışıyorum hem de evin işlerini yapıyorum. Diğer çocuklar çok şükür sağlam, sadece Halime bu şekilde. Bacakları tutmuyor, vücudunu tam olarak kullanamıyor. O yüzden onunla ayrıca ilgileniyorum. Evdeyken sürekli yanımda. Geçen yıl okula başladı, maşallah dersleri iyi. Eşim genellikle çalıştığı için kızımı öğlen okula ben götürüyorum, ders bittiğinde de gidip getiriyorum. Teneffüslerde ise ablası ve öğretmenleri ilgileniyor. Bir anne için çocukları her şeyden değerli ama Halime benim için çok daha kıymetli. Onunla ilgilenmek bana zor gelmiyor. İnşallah kızım okuyacak ve güzel yerlere gelecek. Rabbimden en büyük duam budur."

Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan ise Aykut ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını ve engelli kızlarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti.