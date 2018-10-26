WhatsApp'a bugün bomba özellik geldi!

Kullanıcıların merakla beklediği bir yenilik daha WhatsApp'a eklendi. WhatsApp sticker özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni özellikle kullanıcılar, sohbetlerinde çıkartma (sticker) kullanabilecek.

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a “sticker” (çıkartma) özelliği nihayet geldi. Emoji ve GIF’lerin yanısıra çıkartma alternatifi de sunmaya başlayan WhatsApp’ın bu yeni özelliği ile kullanıcılar sohbetlerini renklendirebilecek.

WhatsApp’ın Android 2.18.329 Beta ve iOS için 2.18.100 güncellemesi ile kullanıcılara dağıtılmaya başlanan yeni özellikle birlikte uygulamanın içine bir de kategorilerine göre çıkartma mağazası eklendi.

Şu anda WhatsApp tarafından bu mağazada 12 çıkartma paketi sunulurken, kullanıcılar uygulama mağazalarından indirebilecekleri farklı alternatifler de bu çıkartmaları zenginleştirebilecek.



MESSENGER'A BENZEYECEK

Facebook bünyesindeki WhatsApp’ı, Messenger’a yakınlaştıran bir adım olarak da değerlendirilebilecek WhatsApp Sticker özelliği sayesinde kullanıcılar, platformda yer alan standart simgeler yerine, çıkartmaları da kullanabilecek.

Aylık aktif 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp’a gelen ‘sticker’ özelliği ile kullanıcılar kendi ‘sticker’larını da yaratıp, kullanabilecek.

Uygulamanın en son beta versiyonlarından başlanarak dağıtılan yeni özelliğe, WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda tüm iOS ve Android kullanıcıları erişebilecek.

WhatsApp'tan yeni özellikle ilgili yapılan açıklamada, "Sohbet içindeki çıkartmaları kullanmak için yeni çıkartma düğmesine dokunup paylaşmak istediğiniz çıkartmayı seçin. Artı simgesine dokunarak yeni çıkartma paketlerini ekleyebilirsiniz" denildi.