Erdoğan: Kilosunu 14,5 TL'den alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatarını açıkladı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi saldırı dalgasını belli bir noktada kontrol altına aldık. Her şerde bir hayır vardır. Cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufa yönelik adımlar atmış olduk. Yapısal reformları hızlandırdık. Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık. Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz" dedi. Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili olarak da "TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 kilodan almaya başlayacağız" ifadelerini sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri üzerinden 4 ay geçti. Bu sürede yaşananları gözden geçirdiğimizde başka ülkelerin 14 yılda yaşadıklarından fazlasına tekamül ettiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı, kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik.

ÜLKEMİZDEN KİMİ KESİMLER ODUNA ATEŞ TAŞIDI

Ekonomide 2013 yılında Gezi olayları ile fitili ateşlenen, 15 Temmuz'da alevlenen sıkıntıların farkındaydık. Bunlar için çok önemli kararlar almış uygulamaya başlamıştık. Tam bu sırada kur saldırısı başladı.Hiç bir nedeni olmayan bir kur saldırı ile karşı karşıya kaldık. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı.

EKONOMİ KOZUNU DA BOŞA ÇIKARDIK

Ekonomi saldırı dalgasını belli bir noktada kontrol altına aldık.Her şerde bir hayır vardır. Cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufa yönelik adımlar atmış olduk. Yapısal reformları hızlandırdık. Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir.

BUNDAN SONRA İŞİMİZ DAHA KOLAY OLACAK

Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalı fedakarlıklar gerektirir. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AK Parti milletiyle yola çıkmış, engelleri milletiyle aşmış bir partidir. Şehirlerinize döndüğünüzde bu durumu anlatmanızı istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaşamayız. Bu mesele seçim meselesi değildir, beka meselesidir, çocuklarımızın meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.

Şimdi işte gündemimizde bir fındık meselesi var. büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. Gerçi Rize’de artık fındık yok ayrı mesele de, samsun ordu Trabzon düzce vesaire buralarda fındık var. ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatı var. bunun için fındık üreticilerimizi de desteklemeye büyük önem verdik.

İktidarlarımız döneminde, şimdi adil olacağız. Başımızı iki elimizin arasına alacağız. Bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil; vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirmeleri yapmamız lazım. Biz bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Tabi fındık üreticisi de dahil. Sağ olsun milletvekilli arkadaşlarımız da dahil kimse bunun farkında değil. Sadece onlar hemen orada meydanda toplanalım, bağıralım çağıralım, milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım. Bunu düşünüyorlar.

KÖŞEYE SIKIŞTIRIP ELİNDEN MAHSULÜ ALIYORLAR

Ben aklı selim ile hareket ettiğine inandığım milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine, müdahale alımı yoluna gittik biz. Bu şekilde 10 ila 1,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine TMO’yu son anda biz dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp elinden mahsulü alıyor.

KİLOSUNU 14.5 TL'DEN ALACAĞIZ

Şimdi TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 kilodan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum.