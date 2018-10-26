26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Güvercin sevdası canından etti

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Güvercin sevdası canından etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatı katında beslediği güvercinleri uçurmak isterken 3'üncü kattan aşağı düşen genç, hayatını kaybetti.
Güvercin sevdası canından etti Güvercin sevdası canından etti Güvercin sevdası canından etti

Alınan bilgiye göre olay sabaha karşı Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İkamet ettiği binanın 3. katında güvercin besleyen Miran Gülmez (27), uçmaları için kafeslerini açtı. Çatının ucuna konan güvercine yaklaşmaya çalışan Gülmez, dengesini kaybederek 3. kattan boşluğa düştü. Beton zemine düşen gencin boynu kırıldı. 

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay sonrası hastaneye akın eden gencin yakınları, göz yaşlarını hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güvercin sevdası canından ettiGüvercin sevdası canından ettiBursa'nın İnegöl ilçesinde çatı katında beslediği güvercinleri uçurmak isterken 3'üncü kattan aşağı düşen genç, hayatını kaybetti.
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