26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Ahırda şoke eden manzara!

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Ahırda şoke eden manzara!
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu.
Ahırda şoke eden manzara! Ahırda şoke eden manzara! Ahırda şoke eden manzara!

Yozgat Hüyük Mahallesi Mezbaha mevkisinde besici Hasan Mangal, dün akşam  havanın soğuk olmasından dolayı keçi ve koyunlarını meradan ahıra getirdi.

Gece hayvanlara yem verdikten sonra evine giden Mangal, sabah ahıra  geldiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.

Mangal, AA muhabirine, "Gece 01.00’de koyun ve keçileri yemledikten  sonra evime gittim. Sabah hayvanları otlatmak için ahıra geldiğimde 157 keçi ve  155 koyunu ölmüş halde buldum. Akrabalarımı çağırdım ama iş işten geçmişti."  dedi.

Hayvanların, penceresi bulunmayan ahırda havasızlıktan telef olduğu  tahmin ediliyor.

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