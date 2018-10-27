27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:56Güneş 07:22Öğle 12:54İkindi 15:46Akşam 18:15Yatsı 19:35
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,566 -0.74
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Konya'da iki grup birbirine girdi

»
Konya'da iki grup birbirine girdi
Konya'da koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Konya'da iki grup birbirine girdi Konya'da iki grup birbirine girdi Konya'da iki grup birbirine girdi


Alınan bilgiye göre, Ömer Y'ye (57) ait koyunlar, Ali Uyanık'ın (26)  merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasına girdi. Bu  kişiler arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla  kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Ali Uyanık,  sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Ömer, Muzaffer ve Mehmet Y.  ile Adem İ. ve İsmail A'yı gözaltına aldı.

Silahı kullandığı iddia edilen Mehmet Y'nin suç aletiyle Saraçoğlu  Caddesi'nde yürüdüğü sırada, kaçan İsmail A'nın ise olay yerinden 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesinde yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konya'da iki grup birbirine girdiKonya'da iki grup birbirine girdiKonya'da koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Ahırda şoke eden manzara!Ahırda şoke eden manzara!Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu.
Güvercin sevdası canından ettiGüvercin sevdası canından ettiBursa'nın İnegöl ilçesinde çatı katında beslediği güvercinleri uçurmak isterken 3'üncü kattan aşağı düşen genç, hayatını kaybetti.
Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştuBelediye anons yaptı! Duyan görmeye koştuBartın'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.
Evin altında 40 ton altın!Evin altında 40 ton altın!Aydın Koçarlı'nın Çeşme mahallesindeki evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddia edilen Ünlü ailesi, definecilerin gelip kazı yapmasından korkuyor.
Kırşehir'de köpek dehşetiKırşehir'de köpek dehşetiKırşehir'de köpek dehşeti
  • Avcılar'da insanlık dışı olay!24 Ekim 2018 Çarşamba 12:00
  • Bu elma görenleri hayrete düşürüyor23 Ekim 2018 Salı 09:57
  • Rize'de 'pes' dedirten önlem22 Ekim 2018 Pazartesi 14:34
  • İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı21 Ekim 2018 Pazar 22:34
  • Asi Nehri'nde kayık alabora oldu: 1 kayıp21 Ekim 2018 Pazar 22:33
  • Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi21 Ekim 2018 Pazar 22:31
  • Yıllardır iddia ediliyordu gerçek çıktı20 Ekim 2018 Cumartesi 10:10
  • Feci ölüm! Ok gibi saplandı20 Ekim 2018 Cumartesi 10:01
  • Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var19 Ekim 2018 Cuma 12:14
  • Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!18 Ekim 2018 Perşembe 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri