27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Yakıt alırken dikkat! Pahalı satamayacaklar

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Akaryakıt dağıtım şirketleri, basit kimsayal bir işlemden geçirip, normaline göre daha pahalıya katkılı motorin ve benzin satamayacak.
Yakıt alırken dikkat! Pahalı satamayacaklar
Yakıt alırken dikkat! Pahalı satamayacaklar Yakıt alırken dikkat! Pahalı satamayacaklar Yakıt alırken dikkat! Pahalı satamayacaklar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe ses getirecek önemli bir çalışma başlattı. Araçlarda performansı artırdığı, daha uzun yol yapma olanağı sunduğu iddia edilen katkılı motorin ve benzin, artık kanıtlama şartıyla satılabilecek.

Şirketler, EPDK’ya katkılı akaryakıtın normaline göre üstün yanlarını ve farkını matematiksel verilerle ve raporlarla ortaya koyacak. Ürün özellikleri, araca ve sürüşe etkileri, bilimsel olarak kanıtlanacak. Benzin ya da motorin, basit bir kimsayal işlemden geçirilip, normaline göre daha pahalıya katkılı ürün adıyla satılamayacak.

 

ÜRÜN FİYATLARI ARTTI

EPDK’nın, incelemesinin ardından akaryakıt dağıtım şirketlerine katkılı ürün satış vizesi verilecek. Şirketler, müşterilerini hem internet sitesi üzerinden hem de gerekirse istasyonlarda bilgilendirecek. Müşterinin soruları yanıtlanacak. Ürün hakkında ayrıntılı bilgi verilecek. EPDK kaynakları, bu çalışmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Son dönemde katkılı ürün fiyatları arttı mı? Bir süre öncesine kadar katkılı ile normal ürün arasında fark, litrede en fazla 2 kuruş düzeyindeydi. Bu fark, enerji yönetiminin de izni çerçevesinde 5-6 kuruşa kadar çıktı.

KAYNAK: HABERTÜRK

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