28 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:57Güneş 07:23Öğle 12:54İkindi 15:45Akşam 18:13Yatsı 19:33
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,566 -0.74
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif Şener

»
CHP İstanbul için HDP ve Saadet'le görüştü Abdüllatif Şener'i düşünen CHP, HDP ve Saadet Partisi'nde olumlu cevap aldı.
CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif Şener
CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif Şener CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif Şener CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif Şener

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul adayı için büyük bir yarış yaşanıyor.

HEDEF HAYIR BLOKU

 CHP, 16 Nisan referandumundaki hayır bloğunu devreye sokmak istiyor.
Bunun için çalışmalara başlayan CHP, İstanbul'da Abdüllatif Şener formülü üzerinde çalışmalar yapıyor.

HDP ve Saadet Partisi ile alt düzeyde görüşmelere başlayan CHP'nin, Abdüllatif Şener için olumlu tepkilerle karşılaştığı dile getiriliyor.

PKK'NIN SİYASİ UZANTISINDAN DESTEK

Görüşmelerde HDP, Şener'e olumlu yaklaştı. Muhafazakar Kürt seçmenin Abdüllatif Şener'e oy verebileceğini düşünen HDP'liler diğer belediye adaylıkları için de CHP ile ittifak yapmak istiyor.

SAADET 2014'TE ŞENER'İ ADAY GÖSTERMEK İSTEMİŞTİ

Saadet Partisi'nin de 2014 seçimlerinde İstanbul adayı için Abdüllatif Şener'i düşündüğü, kendi geleneklerine yakın olduğu için bu isme sıcak baktığı ifade edildi.

CHP'DE BÜYÜK KAVGA ÇIKACAK

CHP Abdüllatif Şener'i aday göstermesi durumunda adaylıklarını şimdiden ilan eden Girsel Tekin, Akif Hamzaçebi gibi partinin ağır toplarını karşısına almış olacak. Parti teşkilatı da Konya'da kendi seçim bölgesinde bile yuhalanan ve istenmeyen adam haline gelen Şener'e sıcak bakmıyor. 

KENDİ KURDUĞU PARTİYLE REZİL OLMUŞTU

Kendi kurduğu Türkiye Partisi'yle Türk siyasi hayatının en az oy alan partileri arasına giren Şener daha sonra CHP'nin kanalı Halk TV'de yorumculuğa terfi etmişti.

YAZDIR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif ŞenerCHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif ŞenerCHP İstanbul için HDP ve Saadet'le görüştü Abdüllatif Şener'i düşünen CHP, HDP ve Saadet Partisi'nde olumlu cevap aldı.
CHP'den Gürsel Erol kararıCHP'den Gürsel Erol kararıCHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladıKurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladıAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Mütevazı, adil, ehliyetli, liyakatli, sadakatli... Bu 5 vasıf sahibi belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını halkın karşısına çıkaracağız." dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım: Yorgunluk, bezginlik bize yakışmıyorTBMM Başkanı Yıldırım: Yorgunluk, bezginlik bize yakışmıyorTBMM Başkanı Yıldırım, "Yorgunluk, bezginlik bize yakışmıyor. Terör ve şiddet Müslümanların dili olamaz. Cahillik, yokluk ve yoksulluk Müslümanların kaderi değildir." dedi.
MHP'den Gökçek sürprizi!MHP'den Gökçek sürprizi!MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı iddia edildi. MHP kaynakları açıklamasında “Ankara için düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değilMAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değilAK Parti'ye yakınlığı ile bilinen MAK Danışmanlık anket şirketine göre, MHP hiçbir yerde birinci parti değil.
  • Kılıçdaroğlu: Emeklilik teklifi için her türlü çabayı göstereceğiz24 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  • Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor24 Ekim 2018 Çarşamba 09:34
  • Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması23 Ekim 2018 Salı 13:13
  • Başkan Erdoğan'dan MHP ve ittifak açıklaması23 Ekim 2018 Salı 07:36
  • TBMM'de bütçe maratonu başlıyor22 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
  • Eski belediye başkanları komisyonda22 Ekim 2018 Pazartesi 08:10
  • Eski bakan, bakan olan kızını görünce gözyaşlarını tutamadı19 Ekim 2018 Cuma 08:11
  • Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı19 Ekim 2018 Cuma 08:01
  • Bütçe maratonu komisyonda başlıyor19 Ekim 2018 Cuma 07:27
  • AK Parti'den kritik ittifak açıklaması18 Ekim 2018 Perşembe 12:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri