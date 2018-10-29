29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında binlerce kişi, 600 metrelik Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü.
Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı
Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, 600 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Muratpaşa Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu tarafından, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi.

Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde toplandı.

Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Fenerler ve 600 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe katılanlar, Konyaaltı Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Mustafa Akaydın, meydanda kurulan platformdan katılımcıları selamladı.

Belediye Başkanı Uysal, etkinliğe son yılların en yüksek katılımıyla 100 bin kişinin geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kabile cumhuriyeti olmadığını, savaş meydanlarında direnişlerle kazanılan bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Uysal, "Cumhuriyetimiz, bir ulus inşa eden cumhuriyettir. Anadolu'daki bütün insanlarımızdan bir ulus teşekkül ettiren bir cumhuriyettir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendisiyle yaşıt diğer cumhuriyetlere 50 yıl fark attığını söyleyen Uysal, cumhuriyetin ekonomik refahın da temeli olduğunu belirtti.

Etkinlik, Ayna grubu ve Cem Adrian'ın konserleriyle sona erdi.

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