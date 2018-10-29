29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:24Öğle 12:54İkindi 15:44Akşam 18:12Yatsı 19:32
    • 13°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,719 0.07
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

»
Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı.
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecek

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP), yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı.

Buna göre, BBP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesinde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

"Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun"
Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca dünya ve ülke gündemi de değerlendirdi.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve normalleşmenin sağlanarak sığınmacıların topraklarına dönmesi konusunda, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla yapılan dörtlü zirvenin değerli bulunduğu toplantıda, alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Terörün tüm unsurlarına karşı devletin vermiş olduğu topyekün mücadelenin desteklendiğinin altı çizilen toplantıda, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun altından başarıyla kalkacağına inancın tam olduğu kaydedildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunulan toplantıda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları, ilk meclis üyeleri ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Toplantıda, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan iki Mehmetçik ile tüm şehitlere de Allah'tan rahmet dilendi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Af'ta yeni bir taslak çalışması var'Af'ta yeni bir taslak çalışması varAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifi dışında bir taslak hazırladıklarını söyledi.
Bakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut için arazi baktıkBakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut için arazi baktıkÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Mersin'de TOKİ aracılığıyla yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili arazilere baktıklarını belirtti.
"İnsanoğlunun zihnindeki yabancı kavramı deşifre edilmelidir""İnsanoğlunun zihnindeki yabancı kavramı deşifre edilmelidir"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Göç, göçmen, mülteci meselesinden daha önemli ve doğru şekilde üzerine yoğunlaşılması gereken konu, insanoğlunun zihnindeki yabancı kavramının deşifre edilmesidir." dedi.
BBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecekBBP yerel seçimlere kendi ad ve amblemiyle girecekBüyük Birlik Partisi, yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı.
CHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif ŞenerCHP, HDP ve Saadet'in ortak adayı Abdüllatif ŞenerCHP İstanbul için HDP ve Saadet'le görüştü Abdüllatif Şener'i düşünen CHP, HDP ve Saadet Partisi'nde olumlu cevap aldı.
CHP'den Gürsel Erol kararıCHP'den Gürsel Erol kararıCHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verilmesini kararlaştırdı.
  • Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının 5 özelliğini açıkladı26 Ekim 2018 Cuma 07:53
  • TBMM Başkanı Yıldırım: Yorgunluk, bezginlik bize yakışmıyor26 Ekim 2018 Cuma 07:50
  • MHP'den Gökçek sürprizi!24 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
  • MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil24 Ekim 2018 Çarşamba 10:25
  • Kılıçdaroğlu: Emeklilik teklifi için her türlü çabayı göstereceğiz24 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  • Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor24 Ekim 2018 Çarşamba 09:34
  • Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması23 Ekim 2018 Salı 13:13
  • Başkan Erdoğan'dan MHP ve ittifak açıklaması23 Ekim 2018 Salı 07:36
  • TBMM'de bütçe maratonu başlıyor22 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
  • Eski belediye başkanları komisyonda22 Ekim 2018 Pazartesi 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri