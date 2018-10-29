Şehit evlatlarının hatıralarını özel odada saklıyorlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, oğullarının hatırasını eşyalarıyla düzenledikleri özel odada yaşatıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, hatırasını yaşatmak için evlerinin bir odasını oğullarına ayırdı.

Turan ailesi, hatırasını yaşatmak için şehit oğullarının eşyalarını ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evlerinin özel olarak düzenledikleri bir odasında sergiliyor.

Türk bayrakları ve şehidin özel eşyalarıyla süslenen odada şehidin plaketleri, beresi, son giydiği postalının yanı sıra, dolabında kıyafetleri ve Turan'ın şehit düştüğünde kolunda bulunan saati de yer alıyor.

Baba Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Oğlunun hatıralarını yaşatmak amacıyla evlerinin bir odasını düzenlediklerini belirten Turan, "Oğlumdan kalan anıları unutmamamız ve başkalarının oğlumun eşyalarını görmesi için bu odayı düzenledik. Oğlum her zaman bizimle beraber yaşayacak." dedi.

"Oğlumun vatan, bayrak aşkı sonsuzdu"

Turan, oğlunun kokusunun ve anılarının bu odada yaşayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yatak, oğlumun küçük yaştan itibaren kullandığı yatağı. Odada hem sivil eşyaları hem de askeriyede kullandığı eşyaları yer alıyor. Askeri eşyaları, en son giydiği botları, çakmağı, tespihi, plaketleri, resimleri vitrinde duruyor. Yatağı üzerindeki Türk bayrağımız en son tabutuyla gelen bayrağı. Allah razı olsun merak edenler her gün geliyorlar. Odaya girenler duygulanıyor, ağlıyorlar. Bizimle beraber o anı yaşıyorlar."

Oğlunun vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olduğunu dile getiren Turan, "Oğlumun vatan, bayrak aşkı sonsuzdu. Bizler de her zaman vatan için canımızı vermeye hazırız. Oğlum da bu temenniyle askerliği meslek olarak seçti, Allah'ın takdiriyle şehitlik mertebesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Turan, oğlunun mesleğinin zorluklarından kendisine hiç bahsetmediğini kaydederek, vazifesini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında, 31 Ağustos'ta, bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 asker müdahaleye rağmen şehit olmuş, çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti.