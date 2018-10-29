Botta doğurduğu kızının 'doğum doktoru' olmasını istiyor

Yeni bir hayat için çıktığı umut yolculuğunda bebeğini Sahil Güvenlik botunda dünyaya getiren Afganistan uyruklu Nazgül Rahimi, "Zehra" adını verdiği bebeğinin büyüyünce doğum doktoru olmasını arzu ediyor.

Dikili'den Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan göçmenler arasında yer alan ve bebeğini sahil güvenlik botunda dünyaya getiren Afgan anne Nazgül Rahimi, kızı Zehra'nın "doğum doktoru" olmasını istiyor.

Dikili'nin Bademli açıklarında bir sahil güvenlik botunda doğum yapan Rahimi, hayatını, zor şartlardaki doğumunu ve hayallerini, AA ekibine anlattı.

Nazgül Rahimi, Afganistan'ın Baglan kentinde eşinin öğretmenlik yaptığını, kendisinin de 4 çocuğuna baktığını söyleyerek, büyük kızı Kübra'nın (12) hastalandığını, deri dökülmesi ve kanama ile başlayan hastalığın teşhisini Afganistan'da koyamadıklarını aktardı.

El Kaide ve Taliban'ın bölgede terör estirdiğini, çocuklarını barış içinde yetiştirmek istediğini dile getiren Rahimi, eşi ve dört çocuğuyla umut yolculuğuna çıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Rahimi, Avrupa'daki herhangi bir ülkeye gitmek için doğup büyüdükleri toprakları terk ettiklerini ve önce İran'a geçtiklerini, bu arada hamile olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

İran üzerinden Van ve Kayseri'ye oradan da İstanbul'a geçtiklerini anlatan Rahimi, "Zor bir yol atlattık ama çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için mecburduk." dedi.

İzmir'den Yunan adalarına geçmek için organizatörlerle anlaştıklarını, Dikili ilçesinden 26 Ekim sabahı gün doğmadan yola koyulduklarını dile getiren Rahimi, o sabah doğum yapmayı hiç düşünmediğini anlattı.

Rahimi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulduktan sonra doğum sancılarının başladığını anlattı.

Bottaki diğer kişilerin bir başka bota alındığını, kendisinin de sahil güvenlik botunda Afgan bir kadının yardımıyla doğum yapmak zorunda kaldığını söyleyen Rahimi, "Doğum başlayınca çok korktum çünkü denizdeydik ve doktor yoktu. Ona Zehra adını verdik. Şanssız bir bebek. Büyüyünce şansı gülsün ve doğum doktoru olsun, çaresiz anne ve bebeklerin yanında bulunsun." dedi.

"Bebeğime çok iyi bakıldı"

Rahimi, kızı olursa adını Zehra koymayı çok önceden düşündüğünü anlatarak, göbek kordonunu da yine botta kestiklerini dile getirdi.

"Şanslı olsaydı Zehra botta doğmazdı, yanında askerler, polisler yerine doktorlar olurdu." diye konuşan Rahimi, yine de kızı hayatta ve sağlıklı olduğu için dua ettiğini dile getirdi.

Rahimi, doğumunun zor olmadığını, yaklaşık 2 saat sürdüğünü, karaya çıkmadan Zehra'yı kucağına aldığını dile getirerek, Dikili'de önce bir ambulansla hastaneye götürüldüğünü, burada kendisine ve bebeğine çok iyi bakıldığını anlattı.

Hastaneden sonra resmi işlemler için göç idaresine götürüldüklerini dile getiren Rahimi, buradan ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Alsancak'ta kaldıkları otele gitmeyi ve kızıyla yan yana olmaya istediğini söyledi.

"Gitmekten vazgeçmedik"

Baba Aziz Rahimi de yola çıkmadan önce organizatörlere 2 bin 300 dolar verdiklerini söyleyerek, "Yakalandığımıza üzüldüm. Avrupa'ya gitmekten vazgeçmedik. Yeniden gitmek istiyoruz." dedi.

Rahimi, denizin üstünde bir botta kaçmaya çalışırken baba olmanın aklının ucundan bile geçmediğini ifade ederek şimdilik otelde kalacaklarını, artık 7 kişi olan aileyi bir arada tutmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine 26 Ekim'de bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirilmiş, durdurulan lastik şişme botta Afganistan uyruklu 9'u kadın, 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalanmış, Sahil Güvenlik botuna alınmıştı.

Botta bulunan Nazgül Rahimi, saat 09.40'da şişme botta sağlıklı bir kız dünyaya getirmiş, anne ve bebeği limanda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilmişti.