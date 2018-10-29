29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar

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1993'te Erzurum Çat'ta 5'i çocuk 33 kişiyi katleden PKK'lı teröristlerin ardından köylüler bir daha böyle bir vahşetin yaşanmaması için 25 yıldır köyde nöbet tutuyorlar.
25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar
25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar 25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar 25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar

Bölücü terör örgütü PKK'nın 1993'te Erzurum'un Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 5'i çocuk 33 vatandaşı katletmesinin acısı hala dinmedi. Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor.

97 gönüllü korucu bulunuyor

Genç yaşlı demeden 50 köylüyü kahvehaneye toplayıp üzerlerine kurşun yağdıran teröristlerin yaptığı vahşi katliam yürekleri dağlamıştı. O katliamda kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını kaybeden Yavililer o karanlık geceden sonra 25 yıldır köyde nöbet tutuyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Mahallede 20'si resmi toplam 97 gönüllü korucu bulunuyor. Yavi'de 24 saat nöbet tutan o aslanlar ve köylüler yaşananları anlattı.

Katliamda kahvehaneyi işleten kardeşleri Hacı ve Rasim Yavilioğlu'nu kaybeden Salih Yavilioğlu, "Kahvemiz bu hain saldırıdan sonra 5 yıl kapalı kaldı. Köylülerin isteği, ısrarı üzerine tekrar açtıp 1998 yılında markete çevirdik. İki kardeşimi ve köylülerimizi kaybettim. Onların acısı her an yüreğimde" dedi. Terör örgütünün öldürmek için kahveye doldurduklarından biri de Bünyamin Yardımcı'ydı (38). Köyde koruculuk yapan Yardımcı, alçak saldırı olduğu zaman henüz 15 yaşındaydı. Yardımcı "Hain saldırıyı hiç unutmadım. Askeri kıyfat giyen teröristler köy kahvehanesine herkesi topladılar ve rastgele ateş ettiler. Vücuduma 5 kurşun isabet etti. Şehit olan köylülerden birisi benim üzerime düştüğü için sağ kurtuldum..."

Yeni Şafak

 

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