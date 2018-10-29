11 şahitli nikah

AK Parti Milletvekili Mustafa Demir’in oğlu Mehmet Cihat Demir, önceki akşam Gözen Koçer’le nikâh masasına oturdu. Hilton Bomonti Hotel’de düzenlenen düğün törenine siyaset, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Fatih Eski Belediye Başkanı, 27. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Şule Demir çiftinin oğlu Mehmet Cihat Demir ile Kadir Koçer ve Sibel Günaydın’ın kızı Gözen Koçer önceki akşam evlendi.

Hilton Bomonti Hotel’de düzenlenen düğün töreninde çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Şahitliklerini ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da olduğu 11 siyasi isim yaptı. Çift balayı için önce Maldivler’e ardından Amerika’ya gidecek.