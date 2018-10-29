29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Özelleştirmede 2019 hedefi 10 milyar lira gelir

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2019 yılı programında özelleştirme hedefi 10 milyar TL olarak belirlendi. İleri teknoloji projelerine büyük destekler verilecek, hızlı trene 3.5 milyarlık kaynak aktarılacak.
Özelleştirmede 2019 hedefi 10 milyar lira gelir
Özelleştirmede 2019 hedefi 10 milyar lira gelir Özelleştirmede 2019 hedefi 10 milyar lira gelir Özelleştirmede 2019 hedefi 10 milyar lira gelir

Önümüzdeki yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor. Hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3.5 milyar lira, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1.1 milyar lira kaynak aktarılacak.

BÜYÜK ÇAPLI PROJELERE DESTEK:

Özel sektör ve üniversitelerin iş birliğiyle oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler desteklenecek. Teknoloji ürünlerinin ticarileşmesi desteklenecek. KOBİ'ler girişim-bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ile desteklenecek.

6 SEKTÖRE ÖZEL FİNANSMAN:

Cari açığın düşürülmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması için ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine-teçhizat ve yazılım sektörlerinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını artırılmasına yönelik yatırımlara finansman sağlanacak.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR:

İmar uygulamalarının etkinliğini artırmak için Gayrimenkul Değerleme Sistemi kuruluyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeler hızlı şekilde tamamlanacak. İmar planı izleme, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. İmar planlarının yapım, uygulama ve değişiklik süreçlerinin mevzuatta yer alan kriterlere göre denetlenmesine ilişkin mekanizmalar etkili hale getirilecek. İzleme ve denetim için model alternatifleri geliştirilecek.

YERELE KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ:

Yerel yönetimler için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama rehberi yapılacak. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecek. Toplu değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartları oluşturulacak.

KİMYA PARKLARI KURULACAK

Büyükölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe, petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması desteklenecek. Ticari ürünlerin ticarileştirilmesi desteklenecek. Yüksek büyüme için yatırım teşvik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Sabah

 

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