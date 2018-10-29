29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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5 metreden alt yola böyle çakıldı

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5 metreden alt yola böyle çakıldı
RİZE’nin Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Emin Demir, yaralandı.
5 metreden alt yola böyle çakıldı 5 metreden alt yola böyle çakıldı 5 metreden alt yola böyle çakıldı

Kaza, sabah saatlerinde Bahattin Paşa köyünde meydana geldi. Emin Demir idaresindeki 34 BK 584 plakalı panelvan tipi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 5 metre yükseklikten, bulunduğu yolun alt kısmındaki beton yola düştü. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucu, sürücüsü Emin Demir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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5 metreden alt yola böyle çakıldı5 metreden alt yola böyle çakıldıRİZE’nin Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Emin Demir, yaralandı.
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