29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Merkel'in kararı Euro'yu vurdu

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Merkel'in kararı Euro'yu vurdu
Almanya Başkanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in liderliğine yeniden aday olmayacağını açıklamasından sonra, euro dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Euro/dolar kuru 1,1369'dan işlem görüyor.
Merkel'in kararı Euro'yu vurdu Merkel'in kararı Euro'yu vurdu Merkel'in kararı Euro'yu vurdu

İddiaların basına yansımasının ardından euro uluslararası piyasalarda dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. 12.30 itibariyle euro/dolar kuru 1,1369'dan işlem görüyor.

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