İddiaların basına yansımasının ardından euro uluslararası piyasalarda dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. 12.30 itibariyle euro/dolar kuru 1,1369'dan işlem görüyor.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Merkel'in kararı Euro'yu vurdu
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