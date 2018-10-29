Devlet Bahçeli'den 'Gökçek' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Ancak Melih Bey aday olursa şeref duyarız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

GÖKÇEK ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bir önerge verilmiştir Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir çekimser oy kullanmışlardır. Bu ekonomik şartlarda ısrarcı değiliz.



İSTANBUL ADAYI BELLİ Mİ?



Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeceğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz.''