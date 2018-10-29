Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, beni sözleriyle onore etmiştir. Teşekkür ediyorum" dedi.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
- Türkiye için tarihi gün!Gökçek'ten Bahçeli'ye cevap!Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıDevlet Bahçeli'den 'Gökçek' açıklamasıFatih Erbakan parti kuracağı tarihi açıkladıTrabzon’da kan donduran olay!Merkel'in kararı Euro'yu vurduYusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a kötü haber!Sır ölümle ilgili yeni ipucu 3 ay sonra bulunduÇavuşoğlu'ndan 'Ceset' açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:58 Güneş 07:24 Öğle 12:54 İkindi 15:44 Akşam 18:12 Yatsı 19:32
- 27°C Adana
- 22°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 20°C Ankara
- 23°C Antalya
- 17°C Artvin
- 27°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 90.542 -3.42
- Altın: 219,058 -1.13
- Dolar: 5,5707 -0.98
- Euro: 6,3486 -0.76
Gökçek'ten Bahçeli'ye cevap!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gökçek'ten Bahçeli'ye cevap!Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerine cevap verdi.
Devlet Bahçeli'den 'Gökçek' açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Ancak Melih Bey aday olursa şeref duyarız" dedi.
'Af'ta yeni bir taslak çalışması varAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifi dışında bir taslak hazırladıklarını söyledi.
Bakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut için arazi baktıkÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Mersin'de TOKİ aracılığıyla yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili arazilere baktıklarını belirtti.
"İnsanoğlunun zihnindeki yabancı kavramı deşifre edilmelidir"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Göç, göçmen, mülteci meselesinden daha önemli ve doğru şekilde üzerine yoğunlaşılması gereken konu, insanoğlunun zihnindeki yabancı kavramının deşifre edilmesidir." dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.