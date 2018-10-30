30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Türkiye'den kritik hamle!

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Türkiye'den kritik hamle!
Geçtiğimiz Mayıs'ta Akdeniz'e uğurlanan Fatih gemisi, ilk sondajını bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 'Alanya-1' kuyusunda yapacak.
Türkiye'den kritik hamle! Türkiye'den kritik hamle! Türkiye'den kritik hamle!

Gemide 200'den fazla uzman görev alacak. Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayacak. 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin 200 metre derinliğe ulaşabiliyor.

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