Gemide 200'den fazla uzman görev alacak. Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayacak. 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin 200 metre derinliğe ulaşabiliyor.
30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Türkiye'den kritik hamle!
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