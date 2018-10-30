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Türkiye’de tehlike giderek artıyor!

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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden aşı reddini masaya yatırdı.
Türkiye’de tehlike giderek artıyor!
Türkiye’de tehlike giderek artıyor! Türkiye’de tehlike giderek artıyor! Türkiye’de tehlike giderek artıyor!

Artvin’de düzenlenen programda konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan, kamuoyunda yanlış inanışlar sebebiyle aşı reddinin her yıl katlanarak arttığını, bunun da toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

AŞI REDDİ SAYISI 23 BİN 600’E ULAŞTI

 2011 yılında sadece 183 adet olan aşı reddi sayısının 2017 yılında 23 bin 600’e ulaştığının bilgisini paylaşan Atakan " Eğer rakam 50 binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de bebeklerimiz için hayati riskler söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

'KISIR YAPIYOR' SÖYLENTİSİ ÇIKARILDI

Dr. Atakan, “Toplumumuzda tamamen yanlış inanışlarla aşı reddi olduğunu görüyoruz. Aşı kısır yapar, ithal ürün bizi hasta eder, içerisinde civa var, alüminyum var gibi inanışlarla insanlar aşı yaptırmaktan korkar hale gelmiş. Burada sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de maalesef etkisi var. Oysaki Türkiye dünyada aşı konusunda en hassas ülkelerden biri. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor ve aşıların neredeyse tamamı ücretsiz. Ancak kamuoyunda hızla artan bu yanlış bilincin düzeltilmesi lazım” diye konuştu.

Atakan, AHEF olarak aşı hakkında toplumun doğru bilgilendirilmesi için bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de çok kıymetli hocalarımız ile beraber Artvin’deyiz. Burada Trabzon ve Ardahan gibi farklı illerden de katılımla aşının birey ve toplum sağlığı açısından önemini farklı alt başlıklarda konuşacağız. İnanıyorum ki Artvin’de yapmış olduğumuz bu çalışma toplumumuzun bilinçlenmesi için son derece verimli çalışmalara vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Artvin'de yapılan programa AHEF Hukuk-Mevzuat Komisyonu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Artvin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şevket Erkök, Ardahan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Volkan Aktemur, Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun ile Artvin ve çevre illerden çok sayıda aile hekimi katıldı.

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