30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi

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Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nun zemin ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Okul çökme ihtimaline karşı tahliye edildi.
Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi

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