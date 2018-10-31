31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:26Öğle 12:54İkindi 15:42Akşam 18:09Yatsı 19:30
    • 13°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 90.000 -0.60
  • Altın: 214,978 -0.13
  • Dolar: 5,4842 -1.55
  • Euro: 6,2193 -2.04

Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama

»
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "O Ses Çocuklar" yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın vefatına ilişkin, "hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali" iddialarını yalanladı.
Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama
Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, medyada yer alan "O Ses Çocuklar yarışmacısı hayatını kaybetti" başlıklı haberler ile ilgili iddialara yönelik, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan açıklamayı basınla paylaştı.

Hastanenin açıklamasında, "Hastamız Nazar Nur Kaya’nın Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı neticesinde vefat etmesi bizi de derinden üzmüştür. Ancak medyada oluşan haberler nedeniyle vefat nedeni hakkında doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur." denildi.

SLE hastalığının alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalık olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukluk döneminde, erişkin başlangıçlı SLE’ye göre daha sık böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yaptığı için hem morbiditesi hem de ölüm oranları daha fazladır. Hastamız, yaklaşık 1 ay süren hastalık dönemi sürecinin sonunda hastanemize başvurmuştur. İlk başvuruda genel durumu kötü olan hastada hastalığa bağlı; böbrek, beyin, akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumu saptanmıştır. Hastamıza modern tıbbın gerektirdiği tüm tedaviler yapılmasına rağmen yanıt alınamamıştır.

Medyada yer alan 'hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali' gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Parasetamol 'empati'yi azaltıyorParasetamol 'empati'yi azaltıyorDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmada, dünyada en sık kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamol adlı etken maddenin, "empati"yi azalttığı tespit edildi.
Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlamaHastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlamaÜmraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "O Ses Çocuklar" yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın vefatına ilişkin, "hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali" iddialarını yalanladı.
Türkiye’de tehlike giderek artıyor!Türkiye’de tehlike giderek artıyor!Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden aşı reddini masaya yatırdı.
'Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor''Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor'İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez." dedi.
Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonuSağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Sağlık Bakanlığı'nda yeni FETÖ operasyonu...
Uzun insanlarda kanser riski daha yüksekUzun insanlarda kanser riski daha yüksekVücutlarında daha fazla hücre bulunduğundan uzun insanların kanser olma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.
  • 'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'22 Ekim 2018 Pazartesi 08:24
  • Sezaryanda Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüyüz19 Ekim 2018 Cuma 08:48
  • Türk bilim insanı kanser tedavisinde umut oldu17 Ekim 2018 Çarşamba 12:29
  • 'Sağlık Market' uygulaması devreye alınıyor15 Ekim 2018 Pazartesi 07:56
  • 'Kronik granülomatöz'e yakalanan kardeşler acil bağışçı bekliyor12 Ekim 2018 Cuma 09:45
  • Birinci: Sağlıkta milli bir politika izlendi10 Ekim 2018 Çarşamba 09:14
  • Sağlık çalışanlarından 'Sessiz Siyah Çığlık' protestosu08 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
  • Türk üniversitesinde ümitlendiren 'kanser' buluşu!06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
  • Acil servislerde sistem sil baştan05 Ekim 2018 Cuma 07:54
  • Gençlerde az uyku intihar düşüncesini üç katına çıkarıyor03 Ekim 2018 Çarşamba 07:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri