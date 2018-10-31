Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlama

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "O Ses Çocuklar" yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın vefatına ilişkin, "hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali" iddialarını yalanladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, medyada yer alan "O Ses Çocuklar yarışmacısı hayatını kaybetti" başlıklı haberler ile ilgili iddialara yönelik, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan açıklamayı basınla paylaştı.

Hastanenin açıklamasında, "Hastamız Nazar Nur Kaya’nın Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı neticesinde vefat etmesi bizi de derinden üzmüştür. Ancak medyada oluşan haberler nedeniyle vefat nedeni hakkında doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur." denildi.

SLE hastalığının alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalık olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukluk döneminde, erişkin başlangıçlı SLE’ye göre daha sık böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yaptığı için hem morbiditesi hem de ölüm oranları daha fazladır. Hastamız, yaklaşık 1 ay süren hastalık dönemi sürecinin sonunda hastanemize başvurmuştur. İlk başvuruda genel durumu kötü olan hastada hastalığa bağlı; böbrek, beyin, akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumu saptanmıştır. Hastamıza modern tıbbın gerektirdiği tüm tedaviler yapılmasına rağmen yanıt alınamamıştır.

Medyada yer alan 'hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali' gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

AA