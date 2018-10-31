Zorlu Enerji'den şirket satışı açıklaması

Zorlu Enerji Grubu, portföyünde bulunan Trakya Gaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım ile Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin satış görüşmeleri için iki bankayı yetkilendirdi.

Zorlu Enerji Grubundan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji Grubu stratejik ya da finansal ortaklığın yanı sıra hisse veya varlık satışı gibi opsiyonları da değerlendirmek amacıyla doğal gaz ve rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren şirketleri için iki farklı bankaya yetki verdi.

Bu kapsamda, İş Yatırım Menkul Değerler, Trakya Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin paylarının ve varlıklarının bir kısmının veya tamamının satış imkanlarını araştıracak ve potansiyel alıcılarla görüşmeler yapacak.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler ise Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin sahip olduğu payların ve bu şirketlerin altında bulunan 135 megavat kurulu güce sahip Gökçeada Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), 57 megavat kapasiteli Sarıtepe RES ve 23,3 megavat kapasiteli Demirciler RES santrallerinin satışına yönelik imkanları ve olası görüşmeleri yürütecek.

AA