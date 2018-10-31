31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:26Öğle 12:54İkindi 15:42Akşam 18:09Yatsı 19:30
    • 13°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 90.000 -0.60
  • Altın: 214,552 -0.33
  • Dolar: 5,4717 -1.78
  • Euro: 6,2122 -2.15

Belçika'dan bisikletle Van'a geldiler

»
Belçika'dan 4 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan, 7 ülke geçtikten sonra Türkiye'de de birçok kenti gezen çift, son olarak Van'da tarihi ve turistik mekanları dolaştı.
Belçika'dan bisikletle Van'a geldiler
Belçika'dan bisikletle Van'a geldiler Belçika'dan bisikletle Van'a geldiler Belçika'dan bisikletle Van'a geldiler

Belçika'dan 4 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan çift, 7 ülke gezdikten sonra geldikleri Van'da birçok tarihi ve turistik mekanı dolaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınıf öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Joanna De Wolf ile muhasebeci eşi 31 yaşındaki Nick Van Weyenberg, 4 ay önce dünya turu hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktı.

Güzergahlarındaki güzellikleri görebilmek için otobüs, uçak gibi ulaşım araçları yerine bisikleti tercih eden çift, 2 ay boyunca Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan çift, birçok şehirdeki tarihi ve doğal güzellikleri dolaşarak Van'a ulaştı.

"Türkiye en güzel ülkelerden biri"
Belçikalı çift, kentte, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Halil Çensi'nin misafiri oldu.

Toplu ulaşım araçları yerine bisikletle dünyayı dolaşmak istediklerini belirten Weyenberg, AA muhabirine, gezdikleri ülkelerde farklı kültürlerle tanıştıklarını, insanlarla dostluk kurma imkanı bulduklarını anlattı.

Türkiye'nin farklı yerlerini görme fırsatı bulduklarını anlatan Weyenberg, "Buradan İran'a geçeceğiz. Türkiye, gezdiğimiz en güzel ülkelerden biri. İnsanları çok iyi ve yardımsever, yemekleri çok güzel. İnsanlar otobüs, uçak gibi araçları tercih ediyor, biz de farklı olsun diye bisikletle yola çıktık. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz." diye konuştu.

"İnsanlar bizi evlerine misafir ediyorlar"
Türkiye'de gittikleri her yerde insanların sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını, evlere misafir olduklarını belirten Joanna De Wolf da şunları söyledi:

"Belçika'da birkaç yıl çalıştık sonra bisikletimize binip yola çıktık. Uyumak, barınmak için genelde çadır kullanıyoruz. Türkiye'de insanlar bizi evlerine çağırarak misafir ediyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ne yazık ki bu kültür Avrupa'da çok kalmadı. Bu nedenle bizi davet ettiklerinde utanıyoruz. Buradan da İran, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Vietnam'a gideceğiz."

Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde çok iyi dostluklar kurduklarını anlatan çift, kendilerine yardımcı olan, evlerine misafir eden vatandaşlara teşekkür etti.

"Türklerin misafirperverliğini gösterdik"
Belçikalı çifti evinde misafir eden Halil Çensi de Türkiye'nin misafirperverliğini, sıcaklığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftle güzel bir dostluk kurduklarını ifade eden Çensi, "Misafirperverliğimiz karşısında memnun kaldıklarını umuyoruz. 3 günden bu yana birlikteyiz. Tarihi yerleri geziyor, kültürümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi tattırıyoruz. Onlar da kendi yöresel yemeklerini bize yapıyor. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tırSüreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tırSosyetik milyarder Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'a doğum gününde 25 metre uzunluğunda özel yapım TIR hediye etti
Başkent'te cinayet ve intihar: 2 ölüBaşkent'te cinayet ve intihar: 2 ölüANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), intihar etti
Baldızından gazete ilanıyla özür dilediBaldızından gazete ilanıyla özür dilediİzmir Menderes'te yaşayan Şükrü Çetinkaya, kendisini darp ettiğini iddia ederek dava açan 20 yaşındaki baldızı Kader A.'dan gazete ilanıyla özür diledi
Trabzon'da ki iğrenç olayda sapık bu kez gözaltına alındıTrabzon'da ki iğrenç olayda sapık bu kez gözaltına alındıTrabzon Ortahisar'da bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs savcılıkça önce serbest bırakıldı. Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve yakalandı.
Belçika'dan bisikletle Van'a geldilerBelçika'dan bisikletle Van'a geldilerBelçika'dan 4 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan, 7 ülke geçtikten sonra Türkiye'de de birçok kenti gezen çift, son olarak Van'da tarihi ve turistik mekanları dolaştı.
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 3 ölü 3 yaralıKahramanmaraş'ta feci kaza: 3 ölü 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • 11 şahitli nikah29 Ekim 2018 Pazartesi 09:46
  • 25 yıldır aynı noktada katliam nöbeti tutuyorlar29 Ekim 2018 Pazartesi 09:30
  • Elif Nisa yazdı: Kur’an’da Erkek İmtiyazlı mı?29 Ekim 2018 Pazartesi 09:08
  • Düğüne ilgi göstermeyen akrabaya 'sulu' ceza29 Ekim 2018 Pazartesi 08:54
  • Botta doğurduğu kızının 'doğum doktoru' olmasını istiyor29 Ekim 2018 Pazartesi 08:48
  • Şehit evlatlarının hatıralarını özel odada saklıyorlar29 Ekim 2018 Pazartesi 08:44
  • Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı29 Ekim 2018 Pazartesi 07:56
  • İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor29 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
  • Engelli kızının eli ayağı oldu26 Ekim 2018 Cuma 11:22
  • Gülcan Gürleyik olayı çözüldü: Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı26 Ekim 2018 Cuma 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri