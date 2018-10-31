31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır

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Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
Sosyetik milyarder Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'a doğum gününde 25 metre uzunluğunda özel yapım TIR hediye etti
Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır

Sosyetik milyarder Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'a doğum gününde jest üstüne jest yaptı.

Kutlamada 18 dansçı ve dansöz sahneye çıktı.

Küba'dan puro sarma ekibi getirildi ve Yalçın, eşine 25 metre uzunluğunda özel yapım TIR hediye etti.

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