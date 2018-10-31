Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebek cesedinin bir sokak köpeği tarafından bölgeye getirilip bırakıldığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Söke'deki AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışanlar yeni doğmuş bir bebek cesedi ile karşılaştı. Cesedi gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yapıp bebek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.