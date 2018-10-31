31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi

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Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebek cesedinin bir sokak köpeği tarafından bölgeye getirilip bırakıldığı belirlendi.
Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi
Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesedi

Olay, sabah saatlerinde Söke'deki AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışanlar yeni doğmuş bir bebek cesedi ile karşılaştı. Cesedi gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yapıp bebek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bebek cesedinin bir sokak köpeği tarafından bölgeye getirilip bırakıldığı belirlendi. Bebeğin kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor.

 

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Aydın'da köpeğin ağzında bebek cesediAydın'da köpeğin ağzında bebek cesediAydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebek cesedinin bir sokak köpeği tarafından bölgeye getirilip bırakıldığı belirlendi.
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