31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti

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Başkan Erdoğan'ın, eli kanlı terör örgütü PKK'yı bölgeden söküp atacak büyük operasyonun işeretini vermesi terör baronlarını panikletti. Terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, PKK/YPG'yi kurtarmak için Batılı ülkelerden yardım istedi.
Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti
Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti

İstanbul'daki dörtlü zirveyle Suriye'nin geleceğini belirlemede öncü rol üstlenen Türkiye, terör koridoruna son darbeyi indirmek için hazır. Başkan Erdoğan, "Yakında kapsamlı etkili bir operasyonla, örgütün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, operasyonun an meselesi olduğunu duyurdu.
 
HEDEFTE TEL ABYAD VAR
 
Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın ana hedefinin Tel Abyad olacağı belirtiliyor. Nüfusunun tamamı Araplardan oluşmasına rağmen terör örgütü PKK'nın işgal ettiği ilçe, startejik öneme sahip. Terör örgütünün sözde kantonlarının keşistiği nokta olan Tel Abyad'ın temizlenmesiyle, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesinin kalbine hançer vurulmuş olacak.
 
TERÖR BARONLARINI KORKU SARDI
 
TSK'nın Fırat'ın doğusunda büyük operasyon için düğmeye basması, terör örgütünü panikletti. PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Mustafa Karasu, terör örgütü PKK/YPG'yi kurtarmak için Batılı ülkelerden yardım istedi. İstanbul zirvesine katılan liderlere seslenen Karasu, "Elimizdeki toprakları kaybetme tehlikemiz var. Türkiye'ye destek vermeyin" dedi.
 

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