İstanbul'daki dörtlü zirveyle Suriye'nin geleceğini belirlemede öncü rol üstlenen Türkiye, terör koridoruna son darbeyi indirmek için hazır. Başkan Erdoğan, "Yakında kapsamlı etkili bir operasyonla, örgütün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, operasyonun an meselesi olduğunu duyurdu.
HEDEFTE TEL ABYAD VAR
Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın ana hedefinin Tel Abyad olacağı belirtiliyor. Nüfusunun tamamı Araplardan oluşmasına rağmen terör örgütü PKK'nın işgal ettiği ilçe, startejik öneme sahip. Terör örgütünün sözde kantonlarının keşistiği nokta olan Tel Abyad'ın temizlenmesiyle, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesinin kalbine hançer vurulmuş olacak.
TERÖR BARONLARINI KORKU SARDI
TSK'nın Fırat'ın doğusunda büyük operasyon için düğmeye basması, terör örgütünü panikletti. PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Mustafa Karasu, terör örgütü PKK/YPG'yi kurtarmak için Batılı ülkelerden yardım istedi. İstanbul zirvesine katılan liderlere seslenen Karasu, "Elimizdeki toprakları kaybetme tehlikemiz var. Türkiye'ye destek vermeyin" dedi.
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Erdoğan'ın operasyon açıklaması PKK'yı panikletti
İstanbul'daki dörtlü zirveyle Suriye'nin geleceğini belirlemede öncü rol üstlenen Türkiye, terör koridoruna son darbeyi indirmek için hazır. Başkan Erdoğan, "Yakında kapsamlı etkili bir operasyonla, örgütün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, operasyonun an meselesi olduğunu duyurdu.
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