Babalığa 'gebe okulu'nda hazırlanıyorlar

Van'da "gebe okulu"na katılan erkekler, oyuncak bebeklerle uygulamalı olarak bebeğin gazını alma, altını değiştirme ve banyosunu yaptırma eğitimleri alarak, baba olmaya hazırlanıyorlar.

Van'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan "gebe okulu"na katılan baba adayları, oyuncak bebeklerle uygulamalı olarak bebeğin altını bağlama, banyosunu yaptırma, gazını alma ve üstünü değiştirme eğitimleriyle bebek bakımını öğreniyorlar.

Anne adaylarının hamilelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmesi amacıyla Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uygulanan "gebe okulu" programına katılanlar, hamilelik ve doğum sonrası konularında eğitim alıyor.

Daha önce sadece anne adaylarının katıldığı, uzman doktorlar tarafından verilen eğitimlere bu yıl baba adayları da ilgi gösterdi. Erkekler, burada bebeğin gazını alma, altını değiştirme ve banyosunu yaptırma eğitimleri alarak, baba olmaya hazırlanıyorlar.

Hastane Başhekimi Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine, hastanede aylık ortalama 1500 doğumun gerçekleştirildiğini söyledi.

Doğurganlık oranı yüksek ilde anne ve babaların bilinçlendirilmesi kapsamında "gebe okulu" açtıklarını anlatan Parlak, şunları aktardı:

"Okulumuzda 2017 yılında 1500, 2018 yılının 10 ayında da 1400 anne adayına hizmet verdik. Okulumuzda gebelerin karşılaşabilecekleri tüm sorunlara yönelik eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri sadece annelerin değil baba adaylarının alması da gerekiyor. Baba desteği bu anlamda çok önemli. Bunu da düşünerek eğitimlere babaları da dahil ettik. Bu eğitimler anne ve bebek için çok önemli. Özellikle anne sütünün önemi ve bebeğin bakımıyla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Gebelere altı seanslık bir eğitimin sertifikalarını veriyoruz. Bunu babalarımız için de uygulamaya başladık. Eğitimlerin sonunda sertifikalarını alacak olan erkekler babalık görevlerine başlayabilecekler."

"Çocuğumuza artık annelik yapabiliyoruz"

Baba adayı Turgut Aksoy, eşinin 5 haftalık hamile olduğunu, bu nedenle de hastanenin eğitim olanaklarından yararlanmak istediklerini söyledi.

Baba adaylarının bilinçlenmesi açısından eğitimlerin önemli olduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Burada ilk başta anne sütünün önemini ve çocuklarımıza emzik, biberon verilmemesi gerektiğini öğrendik. Anne sütünün saklanma koşularıyla ilgili bilgiler aldık. Çocuklarımızın banyosu, giyimi ve altının bağlanmasına kadar her türlü bilgiyi burada öğrendik. Güzel bir proje olmuş. Bir baba olarak artık yeri geldiğinde çocuğumuza annelik yapabiliyoruz. Çocuğumuzun altını rahatlıkla değiştirebiliyoruz, banyosunu yapabiliyoruz."

Eşinin üçüncü çocuğa hamile olduğunu anlatan Mehmet Koçer de hamileliğin sadece anneyi değil babayı da yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

"Eşimle beraber hastanemizin sağladığı bu imkandan faydalanıyoruz. Hamilelik süreciyle ilgili aklımıza takılan sorular var, burada gerekli bilgileri alıyoruz." diyen Koçer, "Üçüncü çocuğumuz olacak. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Buradan edindiğimiz bilgiyle çocuklarımızı daha iyi ve sağlıklı yetiştirebileceğiz. Hamilelik öncesi ve sonrasıyla ilgili her türlü bilgiyi alıyoruz. Bir baba olarak artık bebeğimin altını değiştirebileceğim." ifadelerini kullandı.