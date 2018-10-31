31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Türkiye’de ağustos ayında yaşanan dalgalanma tedbirlerle zayıfladı. TL'de oynaklık eylül ve ekim ayında geriledi" dedi. Çetinkaya, 2018 yılı enflasyon tahminini de yüzde 13,4'ten 23,5'e revize ettiklerini açıkladı.
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Çetinkaya "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi. Çetinkaya, gıda enflasyonu tahminini 2018 sonu için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e, 2019 sonu için yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendiğini belirtti.

Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından satırbaşları; 

 Yılın ikinci çeyreğinde ivme kaybeden küresel iktisadi faaliyete dair görünüm temmuz enflasyon raporuna kıyasla sınırlı ölçüde olumsuza döndü. 

Euro Bölgesi'nde iktisadi faaliyetteki yavaşlama daha belirgin hale geldi. Küresel finansal koşullar bir önceki enflasyon raporu dönemine göre sıkılaştı. 

Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışlarının hızlandığı bir konjonktürde döviz piyasalarında ağustosta yaşanan dalgalanma, alınan tedbirler ve eylül ayındaki güçlü parasal sıkılaştırmayı takiben zayıfladı. 

Enflasyon beklentileri ve risk primindeki artış nedeniyle piyasa faizleri yüksek seviyesini korudu. Bu gelişmeler doğrultusunda bankaların fonlama maliyetlerinde artış kaydedildi. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama üçüncü çeyrekte daha belirgin hale geldi. 

TÜRK LİRASI'NDAKİ OYNAKLIK AZALDI

Gelişen ülkelerin risk primleri yükseldi, para birimleri değer kaybetti. Küresel finansal koşullar bir önceki rapor dönemine göre sıkılaştı. Küresel ekonomideki yavaşlama gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandı. Türkiye'de ağustosta yaşanan dalgalanma tedbirlerle zayıfladı. Kredilerin büyüme hızında yavaşlama 3 çeyrekte belirgin.  İç talep koşulları 3. çeyrekte enflasyonu düşürücü etki gösterdi.  İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın 3. çeyrekte devam ettiğini öngörüyoruz. Türk Lirası'nda oynaklık eylül ve ekim ayında geriledi. 

Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi. Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir. Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta. TL'nin ima edilen oynaklığını alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir.

BÜYÜMEYE KATKISI ARTARAK DEVAM EDECEK

Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir. İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılı boyunca gerileyen işsizlik oranı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tekrar artış eğilimine girdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Gıda enflasyonu tahmini 2018 sonu için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e, 2019 sonu için yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.

Petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik.

Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı,  2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin  edilmektedir.

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