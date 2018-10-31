MHP'nin İstanbul adayı belli oldu iddiası

MHP kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bedrettin Dalan'ı aday göstermeyi düşündüklerini açıkladı.

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı. MHP kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti.

BAHÇELİ SÜRPRİZ YAPACAĞIZ

Geçtiğimiz Pazartesi günü MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili bir soruyu Bahçeli, şöyle yanıtlamıştı:

"Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeceğimizi ifade ettik ve siyaset kombini adı altında bir sistem önerdik ancak bu iltifat görmedi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi her ilde, her seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Bu konuda başta mahalli idarelerden sorumlu arkadaşlarımız, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu arkadaşlarımız ile teşkilattan sorumlu arkadaşlarımız Türkiye genelinde kendi adaylarımızla seçimlere nasıl katılabileceğimizi planlamaktadırlar, aday çalışmaları yapılmaktadır. Bu adayların içerisinde İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır."

BEDRETTİN DALAN'DA İLK YORUM

Fakat Bedrettin Dalan, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu iddiayı ilk kez sizden duyuyorum, siyasete girmeyi düşünmüyorum" dedi.