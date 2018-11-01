Askeri-Siyasi Gazetecilik Merkezi'nden uzman Boris Aleksandroviç Rojin, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satış kontratını ruble olarak imzalayan Hindistan'ın bu konuda izlediği tutumu değerlendirdi.
DOLAR HEGOMANYASINI REDDETME YÖNÜNDE ADIM
Rojin, "Hindistan için bu, dış politikasının kilit konularında Washington'a bağlı olmadığını göstermenin bir yolu. Ülkenin siyasi yönetimi, Hindistan'ın kimden isterse ve ne şekilde isterse silah satın alacağını daha önce açıklamıştı. Bu adım (kontratın imzalanması) Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen talep ve tehditlere kulak vermeyen Hindistan'a küslüğünü ifade eden Washington'a meydan okuyan bir mesaj olma özelliğini taşıyor. Hindistan bu şekilde ABD'ye, kendisine kukla veya vasal devlet olarak davranılmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu açıkça gösteriyor. Bunun dışında kontrat, dolar sisteminin küresel hegemonyasını reddetme yönünde atılmış bir küçük adım ve bu tür küçük adımlar silah, enerji kaynakları alanlarında ve diğer farklı alanlarda giderek çoğalıyor" diye konuştu.
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'la S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının ruble olarak imzalandığını açıklamıştı.
Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
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Dolara karşı birleştiler
Askeri-Siyasi Gazetecilik Merkezi'nden uzman Boris Aleksandroviç Rojin, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satış kontratını ruble olarak imzalayan Hindistan'ın bu konuda izlediği tutumu değerlendirdi.
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