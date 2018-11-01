01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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İhracat rakamları açıklandı!

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İhracat rakamları açıklandı!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ekim ayı ihracatı) Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"
İhracat rakamları açıklandı! İhracat rakamları açıklandı! İhracat rakamları açıklandı!

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